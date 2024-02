Rò rỉ ngày phát hành bản mở rộng đầu tiên của Elden Ring

Theo VGC, ngày phát hành của bản mở rộng Elden Ring đầu tiên, Shadow of the Erdtree, dường như đã được hé lộ. Theo người dùng billbil-kun của Deallabs, một leaker có thành tích đáng tin cậy trong việc tiết lộ thông tin phát hành trò chơi và sản phẩm trước khi công bố chính thức, trò chơi sẽ có phiên bản đĩa đặc biệt chứa bản mở rộng vào tháng 6 năm nay.

Theo báo cáo, hai phiên bản đĩa đặc biệt của trò chơi sẽ được phát hành vào ngày 21.6, mỗi phiên bản đều có tên là Elden Ring: Shadow of the Erdtree và sẽ chứa trò chơi chính và phần mở rộng đang rất được mong đợi. Hai bản phát hành sẽ gồm có phiên bản Game of the Year với giá 79.99 euro (khoảng 2,1 triệu đồng) và phiên bản Collector's với giá 259.99 euro (khoảng 7 triệu đồng).

Cần lưu ý rằng ngày phát hành của các phiên bản đĩa vật lý này không nhất thiết phải trùng với ngày phát hành của bản mở rộng, mặc dù điều đó vẫn có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, nếu thông tin của billbil-kun là chính xác, thì dường như chắc chắn thời điểm phát hành của bản mở rộng sẽ không trễ hơn ngày 21.6.

Ngoài ra, FromSoftware cũng vừa tung ra đoạn trailer đầu tiên có độ dài 3 phút của bản mở rộng Shadow of the Ertree vào ngày 22.2, tiết lộ phần nào về nội dung gameplay.

Elden Ring được phát hành trên PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S và PC vào ngày 25.2.2022 và là một trong những trò chơi bán chạy nhất trong năm đó. Shadow of the Erdtree được công bố vào năm ngoái, vài ngày sau sinh nhật đầu tiên của trò chơi, nhưng các chi tiết bổ sung về bản mở rộng không được xác nhận vào thời điểm đó.