Rò rỉ thông số CPU Intel Nova Lake thế hệ mới

Theo Wccftech, các tài liệu kỹ thuật ban đầu liên quan đến dòng CPU Intel Nova Lake đã xuất hiện trên một số diễn đàn công nghệ và mạng xã hội, tiết lộ giới hạn điện năng ở mức cao hơn đáng kể so với nhiều thế hệ trước. Theo dữ liệu được đăng tải, biến thể cao cấp của Nova Lake với Kiến trúc hai cụm xử lý (Dual Compute Tile) có thể sở hữu mức công suất cơ bản (PL1) 150W, trong khi mức tăng cường ngắn hạn (PL2) đạt gần 500W. Đáng chú ý, giới hạn công suất cực đại PL4 được cho là vượt ngưỡng 800W.

PL1 thường được xem là mức điện năng mà bộ xử lý có thể duy trì ổn định trong thời gian dài, tương ứng với thông số TDP công bố. Trong khi đó, PL2 cho phép CPU tăng tốc trong các tác vụ nặng như dựng hình, biên dịch hay xử lý dữ liệu phức tạp, với điều kiện hệ thống tản nhiệt và cấp điện đáp ứng đủ yêu cầu. PL4 là mức đỉnh rất ngắn, phản ánh khả năng xử lý các xung tải đột biến trong tích tắc.

Tài liệu kỹ thuật xuất hiện trên mạng cho thấy Nova Lake có thể đạt 854W ở PL4, song vẫn chưa được xác nhận ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MẠNG XÃ HỘI X

Mức PL2 gần 500W và PL4 vượt 800W cho thấy Intel có thể đang tiếp tục đẩy giới hạn hiệu năng ở phân khúc máy tính để bàn cao cấp. So với các thế hệ trước, khoảng cách giữa PL1 và PL2 được mở rộng đáng kể, đồng nghĩa CPU có khả năng tăng tốc mạnh trong thời gian ngắn trước khi quay về mức ổn định. Điều này có thể mang lại lợi ích về hiệu suất trong các tác vụ ngắt quãng nhưng yêu cầu cao về sức mạnh xử lý.

Thiết kế “Dual Compute Tile” được cho là một điểm nhấn của Nova Lake. Cách tiếp cận này nhiều khả năng sử dụng hai khối tính toán riêng biệt trong cùng một gói chip, nhằm tối ưu hóa mật độ transistor và hiệu suất tổng thể. Tuy nhiên, việc tích hợp nhiều nhân xử lý hiệu năng cao hơn cũng kéo theo nhu cầu điện năng lớn hơn, đặc biệt khi các giới hạn công suất được thiết lập ở mức cao.

Với mức tiêu thụ tiềm năng như trên, hệ thống sử dụng Nova Lake có thể cần bộ nguồn công suất lớn và bo mạch chủ có thiết kế VRM đủ mạnh để đảm bảo ổn định điện áp. Giải pháp tản nhiệt cũng đóng vai trò quan trọng, khi lượng nhiệt sinh ra trong giai đoạn PL2 hoặc PL4 có thể tăng đột biến trong thời gian ngắn.

Các thông tin hiện tại vẫn dừng ở mức rò rỉ và chưa có xác nhận chính thức từ Intel. Trên thực tế, mức công suất vận hành còn phụ thuộc vào cấu hình BIOS, giới hạn do nhà sản xuất bo mạch chủ thiết lập và điều kiện làm mát thực tế. Dù vậy, những con số xuất hiện cho thấy Nova Lake có thể tiếp tục xu hướng gia tăng hiệu năng song song với mức tiêu thụ điện cao hơn, đặt ra bài toán cân bằng giữa sức mạnh xử lý và hiệu quả năng lượng cho người dùng trong thời gian tới.