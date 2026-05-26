Rò rỉ thông tin CPU Intel Nova Lake Edge

Khải Minh
26/05/2026 10:22 GMT+7

Intel được cho là phát triển CPU Nova Lake Edge với thiết kế chỉ dùng E-core và GPU tích hợp mạnh hơn, nhắm đến thiết bị edge và nền tảng tiết kiệm điện.

Theo Wccftech, một thông tin rò rỉ mới cho thấy Intel có thể đang chuẩn bị một biến thể CPU thuộc dòng Nova Lake mang tên Nova Lake Edge, hướng đến nhóm thiết bị edge computing hoặc các nền tảng nhúng cần cân bằng giữa hiệu năng xử lý và điện năng tiêu thụ. Điểm đáng chú ý là mẫu chip này được cho là không sử dụng P-core như thiết kế lai quen thuộc trên nhiều thế hệ CPU Intel gần đây.

Theo thông tin xuất hiện từ giới theo dõi phần cứng, Nova Lake Edge được nhắc đến với cấu hình gồm 8 nhân E-core cùng GPU tích hợp sử dụng 12 nhân đồ họa Xe3P. Nếu chính xác, đây sẽ là một cách tiếp cận khác biệt so với các bộ xử lý Intel Core vốn kết hợp giữa nhân hiệu năng cao P-core và nhân tiết kiệm điện E-core.

Rò rỉ thông tinCPU Intel Nova Lake Edge với 8 E-core và 12 nhân đồ họa Xe3P - Ảnh 1.

Lộ trình ra mắt GPU của Intel cho thấy Xe3P là kiến trúc đồ họa dự kiến ra mắt năm 2026, trùng với chi tiết xuất hiện trong rò rỉ CPU Nova Lake Edge mới

ẢNH: INTEL

Việc chỉ dùng E-core cho thấy Intel có thể đang ưu tiên hiệu suất trên mỗi watt thay vì hiệu năng xử lý đơn nhân ở mức cao nhất. Đây là hướng đi phù hợp với các hệ thống edge, thiết bị công nghiệp hoặc nền tảng mini PC, nơi điện năng, nhiệt lượng và không gian phần cứng thường là các giới hạn quan trọng.

Trong khi đó, cụm đồ họa tích hợp 12 nhân Xe3P cũng là chi tiết đáng chú ý. Nếu thông số này được xác nhận, Nova Lake Edge có thể sở hữu năng lực đồ họa mạnh hơn đáng kể so với nhiều giải pháp tích hợp trước đây của Intel. Điều này có thể mở ra khả năng xử lý tác vụ AI cục bộ, tăng tốc đa phương tiện hoặc thậm chí hỗ trợ gaming nhẹ mà không cần GPU rời.

Động thái này cũng có thể được xem là phản ứng trước sức ép từ AMD, đặc biệt ở nhóm APU và SoC tích hợp đồ họa mạnh. Thị trường ngày càng chứng kiến nhu cầu cao hơn với những con chip gọn nhẹ nhưng vẫn đủ sức xử lý nhiều tác vụ đa dạng mà không cần hệ thống phần cứng cồng kềnh.

Dù vậy, toàn bộ thông tin hiện mới dừng ở mức rò rỉ và chưa được Intel xác nhận chính thức. Vì vậy, các thông số cấu hình, tên thương mại lẫn định vị sản phẩm cuối cùng vẫn có thể thay đổi trước khi ra mắt.

CPU tưởng bỏ đi của Intel vẫn được bán ra thị trường

Nhu cầu chip tăng mạnh vì AI (trí tuệ nhân tạo) khiến Intel thay đổi cách sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm trước đây bị loại.

