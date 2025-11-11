Rộ tin EU cân nhắc cấm thành viên sử dụng thiết bị Huawei, ZTE

Thông tin EU cân nhắc loại bỏ thiết bị của Huawei và ZTE khỏi hệ thống mạng viễn thông được Bloomberg loan tải ngày 10.11, dẫn nguồn tin giấu tên. Việc lắp đặt hạ tầng viễn thông là quyết định riêng của mỗi nước nhưng châu Âu muốn các thành viên EU tuân thủ hướng dẫn an ninh chung của khối.

Logo Huawei và lá cờ EU trên một bảng mạch ẢNH: REUTERS

Theo đó, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Henna Virkkunen muốn chuyển đổi khuyến nghị năm 2020 về việc ngừng sử dụng thiết bị của các hãng có rủi ro cao trong mạng di động thành quy định ràng buộc pháp lý. Những nước không tuân thủ có thể chịu xử lý theo thủ tục và bị xử phạt tài chính.

Ủy ban châu Âu ước tính chỉ có 10 nước EU tuân thủ các biện pháp an ninh chung được đưa ra trong khuyến nghị năm 2020 nhằm đảm bảo an toàn cho mạng 5G, trong khi những nước còn lại tuân thủ một phần hoặc không tuân thủ, theo tờ Politico.

Huawei và ZTE chưa bình luận về thông tin của Bloomberg. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng chỉ trích việc EU liệt hai hãng này vào danh sách các nhà cung cấp rủi ro cao.

Quan điểm về hai hãng viễn thông Trung Quốc của các nước châu Âu có sự khác biệt. Một số nước như Anh và Thụy Điển đã cấm sử dụng thiết bị của các hãng này từ lâu trong khi một số nước khác vẫn tiếp tục sử dụng.

Hồi tháng 9, bà Virkkunen cảnh báo về việc Tây Ban Nha ký hợp đồng trị giá nhiều triệu euro với Huawei để lưu trữ các đoạn ghi âm được pháp luật cho phép, được các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo của nước này sử dụng.

Bà Virkkunen, phụ trách chính sách công nghệ và an ninh của Ủy ban châu Âu, cho rằng quyết định có thể tạo ra sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp rủi ro cao trong lĩnh vực quan trọng và nhạy cảm, gia tăng nguy cơ can thiệp nước ngoài, theo Politico.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha đã gạt bỏ lo ngại này, nói rằng hợp đồng không gây nguy cơ an ninh và tuyên bố các cơ quan an ninh Tây Ban Nha vẫn kiểm soát dữ liệu trên máy chủ.