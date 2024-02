Rộ tin hàng trăm binh sĩ Ukraine bị bắt và mất tích khi rút khỏi Avdiivka

Những uớc tính có bao nhiêu binh sĩ Ukraine bị bắt hoặc mất tích trong cuộc rút khỏi thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine ngày 17.2 không giống nhau và đến nay được cho là không thể thống kê chính xác.

Tuy nhiên, hai binh sĩ nắm rõ thông tin về cuộc rút lui của Ukraine ước tính có khoảng 850 đến 1.000 binh sĩ dường như đã bị bắt hoặc mất tích, và một số quan chức phương Tây cho rằng ước tính đó có vẻ chính xác, theo tờ The New York Times ngày 20.2.

Quân đội Ukraine thừa nhận rằng một số binh sĩ đã bị bắt trong cuộc rút lui khỏi Avdiivka nhưng đã cố gắng hạ thấp con số và mức độ nghiêm trọng.

Các binh sĩ Ukraine ra khỏi một chiếc xe quân sự tại một địa điểm được cho là Avdiivka, trong ảnh từ một video được xuất bản ngày 17.2 Reuters

Hôm 17.2, tướng Oleksandr Tarnavsky, chỉ huy lực lượng Ukraine chiến đấu trong khu vực, viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng cuộc rút lui đã diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng "trong giai đoạn cuối của chiến dịch, dưới áp lực từ lực lượng vượt trội của đối phương, một số quân nhân Ukraine đã bị bắt". Ông Tarnavsky không tiết lộ có bao nhiêu binh sĩ đã bị bắt.

Phát ngôn viên Dmytro Lykhovii của tướng Tarnavsky cũng đã bác bỏ thông tin cho rằng hàng trăm binh sĩ đã bị bắt và gọi đó là thông tin sai lệch, nhưng thừa nhận Nga đã bắt giữ một số binh sĩ và "một số lượng binh sĩ nhất định"đã mất tích.

Ngoài ra, một quan chức cấp cao của Ukraine khẳng định chỉ có 6 binh sĩ bị bắt trong cuộc rút lui khỏi Avdiivka. Vị quan chức còn nói rằng những người lính này thuộc Lữ đoàn tấn công số 3 đã bị bắt sau khi hết đạn và mất liên lạc với quân đội Ukraine.

Nguyên nhân trực tiếp

Trong khi đó, một số binh sĩ và quan chức phương Tây cho rằng việc không thực hiện cuộc rút quân có trật tự và tình trạng hỗn loạn xảy ra vào ngày 16 và 17.2 khi hệ thống phòng thủ sụp đổ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến một số lượng binh sĩ đáng kể bị bắt.

Họ cho rằng việc rút quân của Ukraine là không có kế hoạch và bắt đầu quá muộn. Các binh sĩ và quan chức phương Tây phát biểu với điều kiện giấu tên để thảo luận về những đánh giá tình báo nhạy cảm trái ngược với tuyên bố từ phía Ukraine.

Rút lui dưới hỏa lực pháo binh, máy bay không người lái và các cuộc không kích là một trong những hoạt động quân sự khó khăn nhất, thách thức giới chỉ huy giảm thiểu thiệt hại về nhân mạng và cho phép các đơn vị rút lui mà không phải để đối phương giành thêm đất.

Theo những cuộc phỏng vấn với các binh sĩ, lực lượng Ukraine đã không chuẩn bị cho việc lực lượng Nga tiến vào Avdiivka nhanh đến mức nào trong tuần trước. Quân đội Ukraine cố gắng câu giờ để lực lượng bộ binh của mình rút lui khỏi Avdiivka, sử dụng lực lượng đặc nhiệm và Lữ đoàn xung kích số 3 tinh nhuệ để yểm trợ cho cuộc rút lui. Nhưng những lực lượng này đã không thể làm chậm bước tiến của binh sĩ Nga hoặc đưa được tất cả binh sĩ Ukraine ra ngoài.

Một binh sĩ Ukraine bị thương được hỗ trợ tại một địa điểm được cho là Avdiivka, trong ảnh từ video được xuất bản ngày 16.2 Reuters

Một cuộc rút lui đầy hỗn loạn là không thể tránh khỏi. Theo các chiến lược gia Mỹ, việc rút quân mà không chịu tổn thất nặng nề là điều khó nhưng có thể thực hiện được nếu việc đó được tiến hành một cách có chủ ý, không vội vàng. Tại Avdiivka, Ukraine dường như đã phải đợi quá lâu để bắt đầu rút quân và cuộc rút lui một cách điên cuồng đã nhanh chóng trở nên gây tổn thất nặng.

Đối với người Ukraine, thách thức rút khỏi Avdiivka càng trở nên phức tạp hơn do Nga đã bao vây thành phố này từ ba phía. Chỉ còn có một con đường nhựa là con đường khả thi nhất để ra vào thành phố. Tuy nhiên, tuyến đường đó, được quân đội Ukraine đặt biệt danh là con đường sống còn, đã bị đe dọa trực tiếp vào đầu tháng này, khiến việc rút quân trở nên nguy hiểm hơn nhiều.

Khi lực lượng Ukraine bắt đầu rút lui, nhiều video và hình ảnh từ nguồn mở chưa được xác minh cho thấy các đơn vị rút lui dưới hỏa lực của pháo binh và các thi thể nằm rải rác dọc các con đường và hàng cây. Các đơn vị quân sự Ukraine lâu nay gặp khó khăn trong việc liên lạc với nhau vì họ thường có thiết bị vô tuyến khác nhau. Những người lính biết về cuộc rút lui cho biết vấn đề liên lạc là một yếu tố trong cuộc rút lui, dẫn đến việc binh sĩ bị bắt, thiệt mạng và bị thương.

Những người lính được The New York Times phỏng vấn cho rằng một số đơn vị đã rút lui trước khi những đơn vị khác biết về cuộc rút quân. Việc đó khiến những đơn vị bị bỏ lại có nguy cơ bị lực lượng Nga bao vây.

Sau khi mất Avdiivka, Ukraine sẽ khó tuyển thêm quân?

Các quan chức Mỹ cho rằng việc Ukraine mất Avdiivka không phải là một thất bại chiến lược đáng kể, đồng thời lập luận rằng những thắng lợi của Nga ở miền đông Ukraine sẽ không nhất thiết dẫn đến bất kỳ sự sụp đổ nào của Ukraine ở các phòng tuyến và Moscow khó có thể tiếp tục một cuộc tấn công lớn khác, theo The New York Times.

Nhưng ước tính có hàng trăm binh sĩ Ukraine bị bắt trong cuộc rút lui nói trên có thể có tác động đáng kể. Trong những ngày gần đây, giới chức Mỹ cho hay nhuệ khí của binh sĩ Ukraine đã suy giảm sau cuộc phản công thất bại vào năm ngoái. Vì vấn đề đó, quân đội Ukraine đã gặp khó khăn trong việc tuyển dụng binh sĩ mới, theo giới chức Mỹ.

Giới sĩ quan quân đội Ukraine cho biết họ muốn huy động thêm tới 500.000 người, nhưng yêu cầu này vấp phải sự phản đối về mặt chính trị và bị đình trệ tại quốc hội. Nếu ước tính có hàng trăm binh sĩ Ukraine đã bị bắt trong cuộc rút quân khỏi Avdiivka được xác nhận, tình trạng này sẽ khiến nhu cầu tăng thêm quân trở nên cấp bách và làm phức tạp thêm nỗ lực chiêu mộ thêm. Do đó, sự sụp đổ của Avdiivka có thể nghiêm trọng hơn những gì người ta nghĩ lúc đầu, theo The New York Times.

Xe quân sự Nga ở Avdiivka, trong ảnh từ một video được công bố vào ngày 20.2 Reuters

Trong khi đó, các quan chức cấp cao Ukraine khẳng định lực lượng Nga cũng chịu tổn thất nặng nề trong trận chiến giành Avdiivka, cho rằng hàng ngàn binh sĩ Nga đã thiệt mạng và bị thương.

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, lực lượng Nga được cho là đã cố bao vây lực lượng Ukraine. Trong khi hệ thống phòng thủ Ukraine được chuẩn bị kỹ lưỡng và máy bay không người lái trên cao đã ngăn cản Nga tiến quân thành công, thì ở Avdiivka, cuộc bao vây của Nga dường như đã phát huy tác dụng.

Bản thân Điện Kremlin dường như cũng chưa chuẩn bị cho tốc độ sụp đổ của Ukraine ở Avdiivka.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với những thông tin mới như trên từ The New York Times.