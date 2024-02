Rộ tin Iran chỉ đạo các nhóm ủy nhiệm ngừng tấn công lực lượng Mỹ

Từ giữa tháng 10.2023 đến đầu tháng 2 năm nay, lực lượng Mỹ tại Trung Đông đã hứng chịu hơn 100 cuộc tấn công. Tuy nhiên, sau khi 3 binh sĩ Mỹ tại căn cứ ở Jordan thiệt mạng trong vụ tấn công vào cuối tháng 1, các nhóm thân Iran đã bắt đầu xuống thang.



Lực lượng Houthi tại Sanaa (Yemen) tuần hành ủng hộ người Palestine tại Dải Gaza hôm 23.2 REUTERS

Tờ The New York Times ngày 27.2 cho biết từ khi Mỹ mở một loạt đợt không kích lớn để đáp trả vụ việc đó, chưa có cuộc tấn công nào do Iran hậu thuẫn nhắm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và chỉ có 2 vụ như vậy tại Syria.

"Họ sợ đối đầu trực tiếp với Mỹ. Họ biết rằng nếu người Mỹ lại bị giết, điều đó đồng nghĩa với chiến tranh. Họ phải ngăn các nhóm dân quân và thuyết phục họ rằng một cuộc chiến với Mỹ có thể gây tổn hại Tehran trước và sau đó là toàn bộ trục", chuyên gia an ninh về Iran Sina Azodi tại Đại học George Washington (Mỹ) nói với tờ báo.

Lính Mỹ ở Iraq bớt bị tấn công nhờ tướng Iran?

Iran được cho là có ảnh hưởng với nhiều lực lượng tại Trung Đông như Hamas tại Dải Gaza, các nhóm tại Iraq và Syria hay Hezbollah tại Li Băng. Iran cũng hỗ trợ lớn cho lực lượng Houthi tại Yemen, tổ chức đã liên tục tấn công tàu bè tại biển Đỏ thời gian qua.

The New York Times dẫn lời hai quan chức Iran cho hay chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, ông Esmail Ghaani đã đến Iraq để gặp các lãnh đạo của những nhóm vũ trang và đưa ra kế hoạch mới nhằm tránh một cuộc chiến với Mỹ.

Tờ The Washington Post hôm 18.2 cũng dẫn lời các quan chức Li Băng và Iraq tiết lộ giới lãnh đạo cấp cao của Iran đã âm thầm kêu gọi Hezbollah và các nhóm vũ trang khác kiềm chế các hành động chống lực lượng Mỹ.