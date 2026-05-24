Video Thế giới

Rộ tin Nga bắn tên lửa 'vô đối' Oreshnik vào gần thủ đô Ukraine

TT Phát triển Nội dung số
24/05/2026 13:48 GMT+7

Theo nhiều video lan truyền trên mạng xã hội, có thể Nga đã tấn công mục tiêu ở Ukraine bằng tên lửa Oreshnik.

Trang The Kyiv Independent đưa tin lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công kết hợp tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn vào thủ đô Kyiv của Ukraine vào rạng sáng 24.5, khiến ít nhất 5 người bị thương.

Các phóng viên tại hiện trường cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng tên lửa tấn công vào khoảng 1 giờ, và sau đó một đợt nữa vào lúc 3 giờ (giờ địa phương).

Cảnh báo không kích đã được ban hành cho tất cả các tỉnh trên cả nước, khi Không quân Ukraine cho hay hàng chục tên lửa đang bay về phía thủ đô vào khoảng 0 giờ 30.

Ngay sau đó, Không quân Ukraine cảnh báo về khả năng Nga phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik nhắm vào Ukraine lúc 0 giờ 55, dù chưa rõ liệu vũ khí này có được sử dụng trong cuộc tấn công hay không.

Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kyiv, cho biết thiệt hại được ghi nhận tại nhiều nơi, bao gồm các quận Obolonskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Solomianskyi, Desnianskyi, Darnytskyi, Dniprovskyi và Podil. Các quan chức cho biết ít nhất 5 người bị thương.

