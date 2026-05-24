Ukraine có lợi thế lớn trong phản công sau khi cắt Starlink của Nga

Theo đánh giá mới nhất của Mỹ, cuộc phản công đánh dấu những thắng lợi về lãnh thổ đầu tiên của Kyiv kể từ năm 2023. Một nguyên nhân dẫn đến điều này là vì khả năng quân sự của Nga đã bị “suy giảm tạm thời nhưng đáng kể” sau khi các thiết bị đầu cuối bị vô hiệu hóa.

Trong báo cáo do Tổng thanh tra Lầu Năm Góc biên soạn, cơ quan này cho biết quân đội Nga trước đó đã sử dụng các thiết bị đầu cuối Starlink - do công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk tạo ra và vận hành - “để phối hợp các hoạt động” và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) và Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ tuyên bố: “Khả năng quân sự của Nga tại Ukraine đã bị suy giảm tạm thời nhưng đáng kể sau những nỗ lực của các quan chức Ukraine vào tháng 2 nhằm vô hiệu hóa hàng ngàn thiết bị đầu cuối Starlink được lực lượng Nga sử dụng bất hợp pháp để phối hợp các hoạt động và các cuộc tấn công bằng UAV ở những khu vực có thông tin liên lạc không đáng tin cậy hoặc dễ bị gây nhiễu”.

Hệ thống internet vệ tinh Starlink được thiết lập gần thị trấn tiền tuyến Bakhmut (Ukraine) ẢNH: REUTERS

Quân đội Nga tại Ukraine cũng phải chịu thêm một trở ngại thứ hai về liên lạc sau khi Điện KremlinĐiện Kremlin áp đặt các hạn chế đối với nền tảng nhắn tin Telegram, một động thái khiến nhiều binh sĩ Nga bất bình vì họ đã dựa vào ứng dụng này để liên lạc trên chiến trường.

Bloomberg lưu ý rằng kết luận của DIA về Starlink nhấn mạnh tầm quan trọng của các thiết bị đầu cuối trong cuộc xung đột mà hiện đã bước sang năm thứ 5. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết thêm rằng “tính đến tháng 3, quân đội Nga vẫn duy trì ưu thế tổng thể" so với quân đội Ukraine “trong hầu hết các chức năng tác chiến”.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov tin rằng việc vô hiệu hóa Starlink đối với lực lượng Nga và việc sử dụng UAV tấn công tầm trung là những yếu tố quan trọng giúp làm chậm bước tiến của quân Nga.

Ông Fedorov cũng cho biết trong những tháng tới, Bộ Quốc phòng Ukraine sẽ tập trung vào những thay đổi trong việc tuyển quân, phục vụ, mua sắm quân sự và cung cấp máy bay không người lái cho các lữ đoàn.