Rassvet - Câu trả lời tương xứng của Nga cho Starlink?

Theo thông tin từ trang Militarnyi ngày 16.4, các nhà phân tích đã ghi nhận sự vận hành của ba vệ tinh nguyên mẫu do công ty Bureau 1440 chế tạo. Nhóm vệ tinh này hiện di chuyển theo cụm phối hợp và thường xuyên băng qua không phận Ukraine, tạo ra các cửa sổ liên lạc kéo dài từ 15 đến 20 phút mỗi lần.

Dù thời gian kết nối còn hạn chế, các chuyên gia quân sự đánh giá đây là giải pháp thiết thực để thiết lập liên kết dữ liệu và đáp ứng các nhu cầu hoạt động cơ bản trên chiến trường.

Phân tích dữ liệu cho thấy tiềm năng của hệ thống sẽ tăng vọt khi Nga hoàn tất triển khai nhóm 16 vệ tinh đầu tiên. Khi đó, tổng thời gian kết nối có thể đạt mức vài giờ mỗi ngày thông qua nhiều cửa sổ liên lạc liên tục.

Tầm quan trọng của dự án này khiến giới quan sát Ukraine đưa ra cảnh báo về việc cần có các biện pháp đối phó ngay lập tức, thay vì chờ đến khi hệ thống vận hành hoàn chỉnh, bởi khả năng hỗ trợ quân sự có thể bắt đầu từ những giai đoạn triển khai sơ khai nhất.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống Rassvet được thiết kế để cung cấp tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 1Gbps với độ trễ chỉ khoảng 50–70 mili giây. Đây là bước tiến vượt bậc so với các hệ thống vệ tinh địa tĩnh truyền thống của Nga vốn có độ trễ trên 600 mili giây và băng thông hạn hẹp.

Vệ tinh Rassvet của Nga trên quỹ đạo, tháng 3.2026 ẢNH: BUREAU 1440

Hoạt động trong dải tần Ka và Ku, các vệ tinh này không chỉ có khả năng chống nhiễu điện tử tốt hơn mà còn khó bị phát hiện bằng các thiết bị tình báo tiêu chuẩn.

Quỹ đạo hoạt động của Rassvet được ấn định ở độ cao khoảng 800 km, cao hơn Starlink nhưng thấp hơn chòm vệ tinh OneWeb của Eutelsat. Đáng chú ý, các chuyên gia cho rằng Nga có thể đã tận dụng những công nghệ từ các vệ tinh OneWeb còn kẹt lại tại nước này sau năm 2022 để tích hợp vào thiết kế mới.

Hệ thống này còn gây ấn tượng khi tuân thủ tiêu chuẩn 5G-NTN (mạng phi mặt đất), cho phép tích hợp linh hoạt với hạ tầng viễn thông mặt đất. Các thiết bị đầu cuối tương ứng có trọng lượng khoảng 15 kg, sử dụng công nghệ ăng-ten mảng pha tương tự Starlink, giúp tự động thu tín hiệu mà không cần căn chỉnh thủ công.

Nga được cho là đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt các thiết bị này để trang bị không chỉ cho bộ binh mà còn tích hợp lên các nền tảng trên không như máy bay không người lái (UAV) trinh sát, dòng UAV tấn công Geran và thậm chí là tên lửa hành trình.

Động thái thúc đẩy chương trình Rassvet là hệ quả trực tiếp từ việc Nga mất dần quyền truy cập vào dịch vụ Starlink. Trước đó, các lực lượng Nga đã sử dụng trái phép thiết bị Starlink thông qua bên thứ ba để duy trì liên lạc và điều khiển UAV. Tuy nhiên, sau khi Ukraine phối hợp cùng SpaceX thực hiện các rào cản kỹ thuật để vô hiệu hóa những thiết bị không đăng ký, quân đội Nga đã đối mặt với tình trạng gián đoạn thông tin nghiêm trọng.

Các báo cáo từ phía Ukraine cho thấy việc mất kênh liên lạc an toàn đã gây ra sự sụt giảm đáng kể về hiệu quả phối hợp tác chiến, buộc Nga phải đẩy nhanh tiến độ tự chủ công nghệ vệ tinh để lấp đầy khoảng trống chiến lược trên chiến trường.