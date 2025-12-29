Ông Kim Jong-un thị sát tập trận tên lửa hành trình chiến lược

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29.12 cho hay các tên lửa hành trình chiến lược đã bay theo quỹ đạo định sẵn trên vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên, với thời gian bay lần lượt 10.199 và 10.203 giây, trước khi bắn trúng mục tiêu. Cuộc tập trận nhằm kiểm tra tư thế phản công cũng như khả năng tác chiến của các đơn vị tên lửa tầm xa.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa tại một địa điểm không xác định ngày 28.12.2025 ẢNH: REUTERS

Đây là hoạt động mới nhất trong chuỗi động thái dồn dập của ông Kim Jong-un nhằm phô diễn năng lực quân sự và thúc đẩy các mục tiêu phát triển trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của đảng Lao động Triều Tiên, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026 – sự kiện sẽ đề ra kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo của đất nước.

Bày tỏ sự hài lòng với kết quả cuộc tập trận, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh việc thường xuyên đánh giá độ tin cậy và khả năng phản ứng nhanh của các thành phần trong lực lượng răn đe hạt nhân của Triều Tiên là "một hoạt động có trách nhiệm", trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh.

Ông Kim khẳng định nước này sẽ tiếp tục dồn toàn lực phát triển năng lực chiến đấu hạt nhân.

Vụ phóng diễn ra chỉ vài ngày sau khi KCNA đưa tin ông Kim Jong-un thị sát quá trình chế tạo tàu ngầm hạt nhân và giám sát một cuộc thử nghiệm tên lửa đất đối không tầm xa.

Song song với các hoạt động quân sự, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tiếp tục xuất hiện tại nhiều sự kiện kinh tế - xã hội. KCNA cho biết ông Kim đã dự lễ khánh thành một nhà máy giấy ngày 28.12.

Trong tháng vừa qua, ông Kim cũng dự nhiều lễ khai trương nhà máy, khách sạn và cơ sở hạ tầng trong bối cảnh Triều Tiên đẩy nhanh việc hoàn thành "Kế hoạch phát triển 5 năm" hiện tại trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 năm 2026.