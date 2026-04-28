UAV của Hezbollah tấn công trực thăng quân đội Israel
UAV của Hezbollah tấn công trực thăng quân đội Israel

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
28/04/2026 07:59 GMT+7

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang sơ tán binh sĩ bị thương khỏi Lebanon thì lại bị Hezbollah tấn công.

Theo RT, máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Hezbollah đã giết chết một binh sĩ thuộc lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và nhắm mục tiêu vào một trực thăng được cử đi để vận chuyển binh sĩ bị thương, trong khi Israel ra lệnh sơ tán cưỡng bức thêm 7 thị trấn ở miền nam Lebanon.

Theo IDF, một đơn vị của Israel hoạt động tại thị trấn biên giới Taybeh bị chiếm đóng của Lebanon bị tấn công vào ngày 26.4. Vụ việc đã giết chết một binh sĩ 19 tuổi, được xác định là Trung sĩ Idan Fooks, và làm bị thương 6 người khác, trong đó có 4 người bị thương nặng.

Khi một trực thăng được điều động để vận chuyển người bị thương, hai UAV khác đã được phóng về phía các binh sĩ, theo đoạn video lan truyền trên mạng. IDF cho biết một trong số các máy bay không người lái đã bị đánh chặn, trong khi chiếc còn lại phát nổ gần lực lượng và máy bay mà không gây thêm thương vong.

Mặc dù có thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian bắt đầu từ ngày 16.4 và được gia hạn đến giữa tháng 5, quân đội Israel vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự ở phía bắc sông Litani, mở rộng “vùng đệm” trải dài khoảng 10 km vào Lebanon.

Khói bốc lên sau các vụ nổ ở miền nam Lebanon, gần biên giới Israel-Lebanon, ngày 27.4.2026

ẢNH: REUTERS

Trong cùng ngày 26.4, Israel tuyên bố đã tiến hành “các cuộc tấn công bằng pháo binh và không kích” nhắm vào các phần tử Hezbollah và các địa điểm mà họ cho là được sử dụng “để tiến hành các cuộc tấn công chống lại binh lính IDF”.

Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc tấn công đã khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có 2 phụ nữ và 2 trẻ em, và 37 người bị thương, đánh dấu ngày đẫm máu nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội đang “hành động bằng vũ lực” theo các quy tắc đã được thỏa thuận với Mỹ và Lebanon, bao gồm “quyền tự do hành động” để đáp trả các cuộc tấn công và “vô hiệu hóa các mối đe dọa mới nổi”.

Hezbollah bác bỏ cáo buộc này, nói rằng các hoạt động của họ là “phản ứng chính đáng” đối với cuộc tấn công của Israel vào nước này.

Theo số liệu thống kê tích lũy do Bộ Y tế Lebanon công bố, ít nhất 2.294 người đã thiệt mạng và 7.544 người bị thương, trong đó có 100 bác sĩ và nhân viên y tế, kể từ khi giao tranh bắt đầu vào ngày 2.3.

Hai đối thủ bắt tay thách thức Thủ tướng Israel Netanyahu

Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett và lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid tuyên bố sẽ tranh cử trên một danh sách chung trong cuộc bầu cử năm nay, động thái nhằm thách thức đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

