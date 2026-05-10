Điện Kremlin: Ông Putin sẵn sàng đàm phán nếu EU chủ động liên hệ

Tờ Financial Times đưa tin việc EU thay đổi lập trường xuất phát từ sự thất vọng của châu Âu đối với các cuộc đàm phán không mấy hiệu quả do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết ông tin rằng có “tiềm năng” để EU đàm phán với Tổng thống Putin và khối này có sự ủng hộ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để làm điều đó.

Tổng thống Volodymyr Zelensky (áo đen) cùng Phó Tổng thống, Chuẩn tướng Pavlo Palisa và Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, đến thăm một vị trí của quân đội trên tiền tuyến, tại vùng Dnipropetrovsk (Ukraine), ngày 8.5.2026 ẢNH: REUTERS

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó cho hay: “Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán với tất cả mọi người. Ông ấy đã nhiều lần tuyên bố điều này. Nga sẽ sẵn sàng tiến hành đối thoại miễn là người châu Âu sẵn sàng làm như vậy. Tuy nhiên, như Tổng thống đã nhiều lần tuyên bố, chúng tôi sẽ không chủ động liên hệ sau khi người châu Âu đã đưa ra lập trường của mình”.

Nga cho rằng các chính phủ châu Âu nên là bên chủ động, vì theo ông Peskov chính châu Âu đã khởi xướng cắt đứt liên hệ với Moscow vào năm 2022 sau khi xung đột với Ukraine bắt đầu.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng Nga phải bị đánh bại ở Ukraine, vì nếu không nước này trong tương lai sẽ tấn công một thành viên NATO. Nga bác bỏ những cáo buộc đó.

Ngược lại, Tổng thống Putin xem các cường quốc châu Âu là bên tham chiến vì đã hỗ trợ Ukraine hàng chục tỉ USD về viện trợ, vũ khí và tình báo.