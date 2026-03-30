Hơn 200.000 binh sĩ Nga chết trong xung đột với Ukraine?

Văn Khoa
30/03/2026 05:00 GMT+7

Trang tin độc lập Mediazona ở Nga, phối hợp với Đài BBC tiếng Nga và một nhóm tình nguyện viên, đã xác nhận danh tính của 206.202 quân nhân Nga thiệt mạng tại Ukraine, tính từ ngày 24.2.2022 đến 23.3.2026.

Trong số đó có 6.948 sĩ quan thuộc quân đội và các cơ quan an ninh của Nga. Con số thực tế có thể cao hơn đáng kể, vì thông tin được xác minh đến từ các nguồn công khai như cáo phó, thông báo từ người thân, chính quyền địa phương và truyền thông khu vực, theo Mediazona. Đến tối 29.3 chưa có thông tin phản ứng từ phía Nga.

Hơn 200 . 000 Binh sĩ Nga thiệt mạng trong xung đột với Ukraine đến 2026 - Ảnh 1.

Các binh sĩ dự lễ tang của một sĩ quan Nga thiệt mạng tại TP.Mariupol của Ukraine vào tháng 3.2022

Ảnh: Reuters

Cả Kyiv lẫn Moscow đều không thường xuyên cập nhật thương vong của quân đội mình. Nga đã dừng công bố dữ liệu binh sĩ tử trận từ đầu năm 2023, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tháng trước nói có khoảng 55.000 binh sĩ nước này thiệt mạng trên chiến trường kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Theo báo cáo hồi tháng 1 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS, Mỹ), có khoảng 1,8 triệu binh sĩ thiệt mạng, bị thương hoặc mất tích ở cả 2 phía. CSIS ước tính thương vong của Nga là 1,2 triệu người, trong đó có 325.000 binh sĩ thiệt mạng, trong khi thương vong của Ukraine là 500.000 - 600.000 người, gồm 140.000 quân nhân tử trận. 

Ngoài ra, Phái bộ Giám sát Nhân quyền LHQ tại Ukraine ước tính cuộc xung đột kéo dài 4 năm đã khiến hơn 15.000 dân thường thiệt mạng, hơn 41.000 người bị thương và hàng triệu người phải sơ tán, đồng thời phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng dân sự. Trong khi đó, Nga và Ukraine đều phủ nhận cố ý tấn công vào dân thường và hạ tầng dân sự.

Ukraine đẩy mạnh tấn công hạ tầng năng lượng Nga

Xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn với các đợt tấn công của Ukraine sâu vào hạ tầng năng lượng của Nga, trong khi Kyiv vẫn cố gắng tìm kiếm sự tiếp sức từ đồng minh.

