Chiến sự Ukraine ngày 1.494: Ukraine trải qua đêm 'kinh hoàng', G7 lộ bất đồng

Theo The Kyiv Independent dẫn thông báo của không quân Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ 252 UAV, song vẫn có 21 chiếc xuyên thủng hệ thống phòng thủ và đánh trúng nhiều mục tiêu.

Thành phố Odessa chịu thiệt hại nặng nề nhất khi hứng chịu khoảng 60 UAV tấn công kéo dài đến rạng sáng. Thống đốc khu vực cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương, trong đó có một trẻ em. Các đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát.

Người dân Ukraine đứng tại hiện trường một tòa nhà bị phá hủy sau các đợt không kích ở Odessa ngày 28.3.2026 ẢNH: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả đây là một đêm "kinh hoàng tột độ", cho biết Nga đã nhắm vào bệnh viện phụ sản, khu dân cư, doanh nghiệp, cảng biển và các cơ sở hạ tầng trọng yếu. "Mỗi cuộc tấn công như vậy cho thấy Nga không muốn chấm dứt xung đột. Việc giảm áp lực đối với họ là điều nguy hiểm", ông Zelensky viết trên Telegram.

Ngoài Odessa, nhiều khu vực khác của Ukraine như Kryvyi Rih, Poltava, Zaporizhzhia, Sumy, Donetsk và Kherson cũng ghi nhận các vụ tấn công gây thiệt hại và thương vong. Phía Nga chưa bình luận về thông tin trên, nhưng luôn bác bỏ mọi cáo buộc nước này tấn công dân thường.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 155 UAV của Ukraine trong đêm 27.3 tại nhiều khu vực, bao gồm Bryansk, Belgorod, Kursk, Rostov, Moscow và bán đảo Crimea.

Riêng vùng Yaroslavl (phía đông bắc Moscow, Nga), một UAV của Ukraine được cho là đã đánh trúng khu dân cư, khiến một trẻ em thiệt mạng và 3 người bị thương, đồng thời gây hư hại một số tòa nhà và cơ sở thương mại. Giới chức địa phương cho biết hơn 30 UAV đã bị đánh chặn trong khu vực. Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Mỹ có thể chuyển hướng vũ khí dành cho Ukraine sang cuộc chiến chống Iran

Ukraine tăng hợp tác quốc phòng với UAE

Ukraine và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đang thúc đẩy hợp tác an ninh - quốc phòng, trong đó Kyiv dự kiến chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn tên lửa và UAV, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel với Iran bước sang tháng thứ 2, theo Reuters.

Tổng thống Zelensky ngày 28.3 cho biết một số binh sĩ Ukraine đã được triển khai tại UAE nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực phòng không cho quốc gia vùng Vịnh này, nơi gần đây liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa.

Ông Zelensky nhấn mạnh 2 bên hướng tới hợp tác lâu dài, bao gồm đồng phát triển các hệ thống phòng thủ và hiện đại hóa năng lực bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu. "Đã có sự thống nhất rõ ràng về việc tăng cường hệ thống phòng thủ bầu trời và bảo vệ hạ tầng thiết yếu tại UAE thông qua việc tích hợp kinh nghiệm của Ukraine", The Kyiv Independent dẫn bài đăng của lãnh đạo Ukraine trên Telegram.

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) tại UAE ngày 28.3.2026

ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky cho biết Kyiv đã xây dựng được mô hình phòng không có hiệu quả cao trong việc đánh chặn UAV và tên lửa, đồng thời sẵn sàng chia sẻ cách tiếp cận này với các đối tác. Hiện Ukraine - UAE đang hoàn thiện các thỏa thuận cụ thể, theo Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Ngoài hợp tác quốc phòng, ông Zelensky và Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan cũng thảo luận về tình hình an ninh năng lượng, trong đó có việc Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran hôm 28.2.

Động thái này diễn ra trong chuyến công du vùng Vịnh của ông Zelensky. Trước đó, ngày 27.3, ông đã gặp Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng, theo đó Ukraine cung cấp chuyên môn và công nghệ nhằm nâng cao năng lực phòng không cho Riyadh.

Anh rót thêm tiền cho phòng không Ukraine

Anh ngày 27.3 tuyên bố sẽ "khẩn trương" bổ sung 100 triệu bảng Anh (khoảng 133 triệu USD) để tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, trong bối cảnh Nga gia tăng các đợt tấn công. Với gói bổ sung này, tổng số tiền Anh cam kết cho phòng không Ukraine trong 2 tháng qua đã lên tới 600 triệu bảng Anh. Hiện Anh duy trì mức viện trợ quân sự khoảng 3 tỉ bảng Anh mỗi năm cho Ukraine, theo The Kyiv Independent.

Động thái của Anh diễn ra trong bối cảnh tương lai hỗ trợ từ Mỹ trở nên kém chắc chắn. The Washington Post ngày 26.3 dẫn nguồn tin cho biết Lầu Năm Góc đang cân nhắc chuyển hướng một phần viện trợ quân sự từ Ukraine sang Trung Đông.

Giới chức G7 nhóm họp tại Pháp ngày 27.3.2026 ẢNH: REUTERS

Tại cuộc họp G7 ở Pháp ngày 27.3, các quan chức châu Âu bày tỏ lo ngại xung đột tại Iran có thể làm phân tán sự chú ý, nguồn lực và vũ khí dành cho Ukraine. Nhiều nhà ngoại giao cảnh báo căng thẳng ở Trung Đông có nguy cơ gây sức ép lên năng lực quân sự của Mỹ, khiến Washington phải chia sẻ ưu tiên và làm suy giảm hỗ trợ cho Kyiv trong giai đoạn then chốt của cuộc chiến, theo tờ Kyiv Post.

Ngày 27.3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn quyết tâm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga - Ukraine trong thời gian sớm nhất. Ông nói chưa có thay đổi nào đối với Danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) - cơ chế do NATO điều phối và các nước châu Âu mua vũ khí từ Mỹ để hỗ trợ Kyiv. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý cơ chế này có thể điều chỉnh nếu Mỹ xác định các nguồn lực cần được phân bổ cho những mục tiêu khác.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cùng ngày nhấn mạnh không thể cắt giảm bất kỳ hỗ trợ nào đối với năng lực quốc phòng của Ukraine. Tương tự, Pháp cho rằng các lo ngại về việc xung đột Trung Đông làm lu mờ Ukraine là chưa phản ánh đúng thực tế. "Đó có thể là rủi ro, nhưng không phải tình hình hiện nay", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Pascal Confavreux nói với Đài RFE/RL.