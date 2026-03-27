Chiến sự Ukraine ngày 1.492: Nhà máy lọc dầu Nga tê liệt, Kyiv bị gây sức ép

Nhà máy lọc dầu lớn của Nga bị tấn công

Ngày 26.3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã phá hủy 125 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên lãnh thổ vào rạng sáng. Đợt tấn công làm một người thiệt mạng và ít nhất 2 người bị thương.

Các quan chức Nga báo cáo thiệt hại tại một khu công nghiệp ở vùng Leningrad, theo TASS. Tỉnh trưởng Aleksandr Drozdenko cho biết một vụ tấn công bằng UAV đã xảy ra tại thành phố Kirishi, nơi có một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga - Kirishinefteorgsintez.

Vụ cháy tại nhà máy lọc dầu Kirishi ở vùng Leningrad (Nga) ngày 14.9.2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE KYIV INDEPENDENT

Reuters đưa tin vụ tấn công làm một số đơn vị trong nhà máy bị cháy và khiến nhà máy này phải ngừng hoạt động. Nhà máy này thuộc quản lý của công ty Surgutgeftegaz, có công suất xử lý khoảng 400.000 thùng mỗi ngày. Trong những năm gần đây, nhà máy chiếm khoảng 7% tổng sản lượng lọc dầu của Nga.

Việc ngừng sản xuất dự kiến làm trầm trọng thêm những thách thức về việc cung cấp dầu của Nga, khi mà khoảng 40% công suất xuất khẩu dầu thô của nước này đã bị gián đoạn do các cuộc tấn công bằng UAV, việc bắt giữ các tàu chở dầu và việc đóng cửa đường ống dẫn dầu Druzhba trên lãnh thổ Ukraine, theo Reuters.

Chính quyền Ukraine ngày 26.3 cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 34 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trong ngày qua, theo trang The Kyiv Independent.

Không quân Ukraine thông báo đã phát hiện 153 UAV được phóng sang Ukraine vào rạng sáng 26.3. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được 130 chiếc, ít nhất 16 chiếc đã vượt qua hệ thống phòng không và tấn công 11 địa điểm. Mảnh vỡ được ghi nhận rơi xuống 5 địa điểm.

Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất của Ukraine DTEK cho biết lực lượng Nga đã tấn công 4 cơ sở năng lượng tại tỉnh Odessa ở miền nam, gây ra "thiệt hại đáng kể". Tính đến chiều 26.3, hơn 33.000 cư dân ở tỉnh Odessa vẫn đang sống trong cảnh mất điện. Theo DTEK, các đội sửa chữa đã khôi phục điện cho hơn 31.000 cư dân trong đêm.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin của nhau. Hai bên lâu nay tuyên bố không tấn công dân thường.

Anh ra biện pháp chống ‘đội tàu bóng đêm’ chở dầu Nga

Tàu chở dầu từ Nga bị tấn công

Bộ trưởng Giao thông và Hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu ngày 26.3 xác nhận tàu chở dầu Altura của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tấn công tại biển Đen, theo TASS. Con tàu treo cờ Sierra Leone, bị tấn công khi ở vị trí cách eo biển Bosphorus khoảng 24 km.

Con tàu chở theo 140.000 tấn dầu, xuất phát từ cảng Novorossiysk của Nga và đang trên đường đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), theo website theo dõi tàu thuyền Marinetraffic.

Tàu bị hư hại một phần sau vụ nổ và phòng máy bị nước tràn vào. Toàn bộ thủy thủ đều an toàn và tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc tại hiện trường.

Tàu dầu Altura của Thổ Nhĩ Kỳ di chuyển qua eo biển Bosphorus ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 16.3 ẢNH: REUTERS

Vị bộ trưởng cho hay con tàu bị một thiết bị có thể là xuồng không người lái tấn công. Lực lượng Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào Hạm đội biển Đen của Nga, nhưng Kyiv vẫn chưa bình luận về vụ việc nêu trên.

Vụ tấn công xảy ra khi các nước châu Âu tăng cường nỗ lực kiềm chế "đội tàu bóng đêm" của Nga - một mạng lưới tàu chở dầu bị cho là được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow.

Ngày 25.3, Anh tuyên bố rằng lực lượng vũ trang và nhân viên thực thi pháp luật của nước này sẽ được phép lên tàu các tàu này trong vùng biển của Anh.

Mỹ tính rút vũ khí cho Ukraine sang Trung Đông

Theo báo The Washington Post ngày 26.3, Lầu Năm Góc đang xem xét chuyển phần viện trợ quân sự dành cho Ukraine sang Trung Đông.

Động thái tiềm năng này xuất hiện khi Mỹ mở rộng các hoạt động chống lại Iran, làm dấy lên lo ngại ở Kyiv về khả năng chậm trễ trong việc cung cấp các thiết bị phòng không cần thiết.

Theo The Washington Post, các loại vũ khí đang được xem xét bao gồm tên lửa đánh chặn phòng không được đặt hàng thông qua chương trình Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL), cho phép các thành viên NATO khác tài trợ cho việc mua sắm vũ khí của Mỹ cho Ukraine.

Nga bắt đầu đợt tấn công mới, Ukraine lo tác động từ cuộc chiến Iran

Một quan chức Ukraine nói với The Kyiv Independent rằng Kyiv lo ngại về khả năng này.

Trong khi đó, một quan chức Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết quân đội Mỹ vẫn cam kết đảm bảo cho cả lực lượng Mỹ và các đồng minh được trang bị đầy đủ để thành công, đồng thời từ chối thảo luận về các chi tiết cụ thể.

Các nước châu Âu đã bày tỏ lo ngại về việc kho đạn của Mỹ đang nhanh chóng cạn kiệt do chiến dịch ở Trung Đông. Các quan chức lo ngại tốc độ sử dụng này có thể làm chậm trễ các đơn đặt hàng của họ và làm gián đoạn việc giao các hệ thống vũ khí của Mỹ cho Ukraine theo chương trình PURL.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Ba Lan ẢNH: REUTERS

Thông tin trên cũng xuất hiện khi tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine gặp bế tắc, được cho là do vấn đề lãnh thổ, và bị chiến sự Trung Đông phủ bóng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25.3 nói rằng Washington đang gây sức ép buộc Kyiv nhượng bộ toàn bộ khu vực Donbass cho Nga như một điều kiện để đổi lấy các đảm bảo an ninh trong thỏa thuận hòa bình.

Lãnh đạo Ukraine cảnh báo việc rút quân khỏi Donbass sẽ làm suy yếu năng lực phòng thủ, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của Ukraine và châu Âu. Trong khi đó, Nga coi việc kiểm soát toàn bộ khu vực này là mục tiêu cốt lõi và sẵn sàng tiếp tục theo đuổi cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas ngày 26.3 bày tỏ lo ngại về việc gây sức ép của Mỹ, gọi đó là "cách tiếp cận sai lầm" và là "cái bẫy mà chúng ta không nên mắc phải".