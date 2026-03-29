Hòa đàm Ukraine trước nhiều bất định

Chiến sự tiếp tục leo thang

Giao tranh Nga - Ukraine tiếp tục gia tăng cường độ, với các đòn tấn công nhằm vào cả hạ tầng quân sự lẫn dân sự ở hai phía. Rạng sáng 28.3, một tên lửa được cho là của Ukraine đã đánh trúng nhà máy sản xuất thuốc nổ JSC Promsintez tại tỉnh Samara của Nga, theo The Kyiv Independent dẫn các kênh Telegram thân Nga. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một quả cầu lửa lớn bốc lên từ khu vực nhà máy ở TP.Chapaevsk. Thống đốc tỉnh Samara Vyacheslav Fedorishchev cũng xác nhận cảnh báo mối đe dọa tên lửa trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ nổ.

Một tòa nhà chung cư tại Odessa (Ukraine) bị trúng bom ngày 28.3 Ảnh: Reuters

Cùng thời điểm, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tiếp tục nhắm vào hạ tầng năng lượng Nga. Nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS tại Yaroslavl - cơ sở lớn thứ tư của Nga - đã bị tấn công. Ông Mikhail Yevrayev, Thống đốc khu vực Yaroslavl, cho hay vụ việc khiến một người thiệt mạng, đồng thời làm hư hại một số tòa nhà dân cư và cơ sở thương mại. Trước đó, ngày 27.3, UAV của Ukraine cũng tấn công các kho dầu tại 2 cảng chiến lược Ust-Luga và Primorsk (tỉnh Leningrad, Nga).

Ở chiều ngược lại, các đòn tấn công của Nga tiếp tục gây thiệt hại đáng kể tại Ukraine. Tại Odessa, một cuộc không kích bằng UAV đêm 27.3 khiến ít nhất 10 người bị thương và làm hư hại bệnh viện phụ sản, cơ sở giáo dục và một tòa nhà chung cư. Sáng 28.3, TP.Kryvyi Rih tiếp tục bị tấn công, với ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương sau khi một cơ sở công nghiệp bị đánh trúng, theo Ukrinform.

Song song với áp lực quân sự, Ukraine cũng đối mặt sức ép tài chính. Bloomberg đưa tin Ukraine có thể cạn ngân sách quốc phòng trong vòng 2 tháng tới, trong bối cảnh viện trợ quốc tế có dấu hiệu chững lại.

Ukraine nói gì về kết quả vòng đàm phán mới nhất với Mỹ?

Đối thoại đối mặt bất định

Trong khi chiến sự leo thang, các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột lại đối mặt nhiều trở ngại. Ngày 27.3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Washington yêu cầu Kyiv nhượng Donbass để đổi lấy bảo đảm an ninh. Ông khẳng định Mỹ chỉ chuyển tải yêu cầu từ phía Nga và không áp đặt điều kiện.

Cùng ngày, ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng đàm phán, nhưng mọi thỏa thuận phải đi kèm bảo đảm an ninh thực chất. Nhà lãnh đạo Ukraine cho hay tiến trình ngoại giao hiện vẫn vướng mắc về địa điểm khi Mỹ chỉ có thể tổ chức gặp trong nước, còn Nga không muốn đàm phán tại Mỹ. Phía Ukraine đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc gặp ba bên Mỹ - Nga - Ukraine tại các địa điểm trung lập như châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Trung Đông, nhưng chưa có mốc thời gian cụ thể, theo trang The Independent.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 27.3 nhấn mạnh việc gia tăng áp lực lên Nga là điều kiện then chốt để đạt được hòa bình, đồng thời cảnh báo sự phối hợp giữa Nga và Iran có thể kéo dài xung đột. Trang Axios dẫn lời các quan chức Ukraine cho hay gần đây không có tiến triển đáng kể nào và rõ ràng là sự chú ý của Mỹ hoàn toàn tập trung vào khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, khác biệt trong cách tiếp cận giữa Mỹ và các đồng minh dần lộ rõ. Tại hội nghị ngoại trưởng G7 ở Pháp ngày 27.3, bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, chỉ trích Mỹ chưa gia tăng đủ áp lực lên Nga. Đáp lại, ông Rubio nhấn mạnh: "Ukraine không phải là cuộc chiến của nước Mỹ, nhưng chúng tôi đã đóng góp cho cuộc chiến đó nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Vì vậy, đây sẽ là điều mà Tổng thống cần xem xét trong thời gian tới".