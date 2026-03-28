‘Đáng báo động’: Lầu Năm Góc gấp rút tìm nguồn cung tên lửa Tomahawk

Trong 4 tuần, quân đội Mỹ đã bắn hơn 850 tên lửa Tomahawk vào Iran. Nhưng mỗi năm, chỉ có vài trăm tên lửa Tomahawk được sản xuất, và tốc độ bắn này đã khiến một số quan chức Lầu Năm Góc lo ngại.

Theo các báo cáo, để chế tạo một tên lửa Tomahawk có thể cần đến 2 năm, mỗi quả có giá đến 3,6 triệu USD. Hơn nữa, ngân sách quốc phòng của Mỹ năm ngoái chỉ bao gồm sản xuất 57 quả Tomahawk.

Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết số lượng tên lửa Tomahawk ở Trung Đông đang ở mức “thấp đáng báo động”. Một quan chức khác nói rằng nếu không có thay đổi thì Mỹ có thể sớm cạn kiệt tên lửa trong khu vực.

Các quan chức Mỹ nói với tờ Washington Post rằng các cuộc thảo luận đang được tiến hành. Các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc liệu có nên chuyển tên lửa từ các khu vực khác trên thế giới về Trung Đông, hay tự chế tạo thêm.

Tuy nhiên, ông Sean Parnell, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, cho biết quân đội Mỹ “có mọi thứ cần thiết để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào vào thời điểm và địa điểm do Tổng thống lựa chọn và theo bất kỳ mốc thời gian nào”.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Spruance phóng tên lửa Tomahawk trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury, tại địa điểm không xác định, ngày 28.2.2026 ẢNH: REUTERS

Ông nói thêm rằng giới truyền thông đang cố gắng miêu tả “quân đội mạnh nhất thế giới” là “yếu kém”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng bác bỏ những lo ngại và cho biết quân đội Mỹ “có thừa đạn dược và kho vũ khí để đạt được các mục tiêu của Chiến dịch Epic Fury do Tổng thống Donald Trump đề ra và hơn thế nữa”.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc ngày 5.3 cũng nói với các phóng viên rằng Mỹ không thiếu đạn dược và Mỹ có thể duy trì chiến dịch “chừng nào còn cần thiết”. Dù vậy theo báo cáo, ông đã đích thân thúc giục các công ty quốc phòng đẩy nhanh việc giao hàng các loại vũ khí quan trọng.

Tuy nhiên, theo ông Mark Cancian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, việc sử dụng hơn 800 tên lửa Tomahawk tạo ra một “khoảng trống lớn cho một cuộc xung đột ở Tây Thái Bình Dương”. Trung tâm nghiên cứu này đánh giá hải quân Mỹ có thể đã sở hữu khoảng 3.100 tên lửa loại này khi bắt đầu cuộc chiến.

Ông nói thêm rằng “sẽ mất vài năm để bổ sung” số tên lửa này.

Tên lửa Tomahawk được Mỹ sử dụng lần đầu tiên vào năm 1991 trong Chiến tranh vùng Vịnh và kể từ đó đã trở thành vũ khí chủ lực của quân đội.

Tomahawk có thể bay xa hơn 1.600 km, có thể được phóng từ các tàu chiến mặt nước và tàu ngầm của hải quân Mỹ, giúp giảm áp lực cho phi công khi phải tấn công các không phận được bảo vệ nghiêm ngặt.