Tàu ngầm hạt nhân Anh mang tên lửa Tomahawk đã đến biển Ả Rập?

Tờ Daily Mail ngày 21.3 loan tin rằng tàu ngầm HMS Anson của Hải quân Hoàng gia Anh, chạy bằng năng lượng hạt nhân và mang tên lửa hành trình Tomahawk, đã hiện diện tại biển Ả Rập.

Tàu HMS Anson rời cảng ở Perth (Úc) vào ngày 6.3 và đã vượt quãng đường 8.851 km đến biển Ả Rập. Tàu được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk Block IV và ngư lôi Spearfish.

Tàu ngầm HMS Anson thăm Úc hồi tháng 2 ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG ANH

Theo Daily Mail, tàu ngầm định kỳ nổi lên mặt nước để liên lạc với Bộ Chỉ huy Liên hợp thường trực của Anh tại Northwood, nơi mọi lệnh tấn công sẽ được thủ tướng phê chuẩn và được chuyển tiếp bởi tham mưu trưởng các hoạt động liên hợp.

Sự xuất hiện của tàu ngầm Anson chưa được xác nhận nhưng nếu là thật, lực lượng Anh sẽ sở hữu năng lực để tấn công Iran nếu xung đột leo thang.

Thông tin được đưa ra sau khi Văn phòng thủ tướng Anh hôm 20.3 thông báo Thủ tướng Keir Starmer đã đồng ý cho Mỹ sử dụng căn cứ Anh để tấn công mục tiêu tại Iran, nơi Tehran thực hiện các cuộc oanh kích eo biển Hormuz.

Trước đó, ông Starmer chỉ cho lực lượng Mỹ sử dụng căn cứ cho mục đích phòng thủ, ngăn chặn tên lửa Iran gây đe dọa cho nhân mạng hoặc tài sản. Giờ đây, ông Starmer đã phê chuẩn việc mở rộng hoạt động để giúp bảo vệ tàu thuyền tại eo biển Hormuz trên cơ sở phòng vệ tập thể.

Ngày 21.3, Iran đã phóng 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung về phía quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương, nơi có căn cứ quân sự Diego Garcia của Anh - Mỹ. Vụ tấn công là đòn phản ứng đối với quyết định nêu trên của ông Starmer, theo tờ The Guardian.

Một quả tên lửa bị tàu chiến Mỹ ngăn chặn, quả còn lại bị trục trặc trong hành trình, theo tờ The Wall Street Journal. Căn cứ Diego Garcia nằm trên quần đảo Chagos, cách Iran khoảng 3.800 km và là nơi đội máy bay ném bom tầm xa Mỹ thường được triển khai.

Theo quân đội Israel, đây là lần đầu tiên Iran phóng tên lửa tầm xa từ khi xung đột bắt đầu. Vụ tấn công cho thấy các thành phố lớn như London, Paris hay Berlin nằm trong vùng đe dọa của tên lửa Iran, quân đội Israel cảnh báo.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper ngày 21.3 lên án đòn tấn công của Iran, nhấn mạnh Anh vẫn giữ lập trường khác biệt so với Mỹ và Israel về cuộc xung đột.

"Chúng tôi muốn thấy cuộc xung đột này được giải quyết càng sớm càng tốt. Quan điểm của chúng tôi đối với cuộc xung đột này vẫn nhất quán từ đầu đến cuối. Chúng tôi đã và sẽ không tham gia vào các hành động tấn công, và chúng tôi có quan điểm khác với Mỹ và Israel về vấn đề này. Nhưng chúng tôi ủng hộ các hành động phòng thủ để bảo vệ lợi ích của mình. Điều đó bao gồm việc thừa nhận các mối đe dọa leo thang của Iran đối với vận tải biển quốc tế, cũng như các mối đe dọa của họ đối với các đối tác vùng Vịnh của chúng tôi", bà Cooper nói.