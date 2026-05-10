Ukraine 'thiếu hụt nghiêm trọng' tên lửa cho tổ hợp phòng không Patriot, NASAMS
Ukraine 'thiếu hụt nghiêm trọng' tên lửa cho tổ hợp phòng không Patriot, NASAMS

Trúc Huỳnh
10/05/2026 05:35 GMT+7

Người phát ngôn lực lượng phòng không Ukraine đã báo động về tình trạng thiếu hụt tên lửa phòng không của nước này.

Người phát ngôn lực lượng phòng không Ukraine Yurii Ihnat mới đây cho biết nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot, NASAMS và IRIS-T.

Các hệ thống phóng trong các đơn vị chỉ còn một nửa số lượng tên lửa, và ông Ihnat cho biết các đại diện của không quân đang phải xin cung cấp từng 5 - 10 tên lửa trong các cuộc đàm phán quốc tế.

Theo ông Ihnat, các vấn đề về nguồn cung đã dẫn đến việc Ukraine phải chịu tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa. Ông nhấn mạnh “Các hệ thống phóng thuộc một số đơn vị và khẩu đội chỉ còn một nửa số lượng tên lửa - và đó là cách nói giảm nhẹ”.

Ông cho hay "các đại diện của không quân Ukraine liên tục làm việc tại Ramstein và trong các nhóm đàm phán khác, và đôi khi yêu cầu chỉ 5-10 tên lửa cho PAC-3, NASAMS, IRIS-T và các hệ thống khác, bởi vì mức tiêu thụ đạn dược cực kỳ cao”.

Theo ông, việc sử dụng đạn dược nhiều có liên quan đến cường độ các cuộc tấn công của Nga trong suốt mùa đông. Ông lưu ý rằng Ukraine đã phải hứng chịu 15 cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến việc bổ sung kho tên lửa khẩn cấp trở nên cần thiết.

Nhân viên cứu hỏa chữa cháy tại một địa điểm bị Nga không kích, ở Zaporizhzhia (Ukraine), ngày 5.5.2026

Đại tá Ihnat cũng chỉ ra nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với các hệ thống phòng không và đạn dược do xung đột ở Trung Đông.

Theo ông Ihnat, bộ chỉ huy phòng không của Ukraine buộc phải phân bổ lại lực lượng và tên lửa hiện có giữa các khu vực để đảm bảo ít nhất mức độ bảo vệ tối thiểu trên toàn quốc.

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng lực lượng Ukraine đã tích lũy được kinh nghiệm độc đáo trong việc vận hành các hệ thống phòng không hiện đại, máy bay không người lái đánh chặn và máy bay chiến đấu F-16 trong điều kiện chiến tranh toàn diện.

Trước đó, ông Ihnat cũng cho biết Nga đã thực hiện các cuộc tấn công kéo dài suốt cả ngày trong vài tuần qua, nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không của lực lượng phòng không - không quân, gây áp lực lên con người, như các quân nhân, người điều khiển thiết bị, cũng như làm cạn kiệt dự trữ đạn dược.

