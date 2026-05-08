CIA đánh giá Iran vẫn còn 70% kho tên lửa sau mưa bom của Mỹ, Israel

Theo Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Iran vẫn giữ được 70% kho tên lửa trước chiến tranh bất chấp các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Tehran cũng đã mở lại hầu hết các kho chứa ngầm, sửa chữa các tên lửa bị hư hại và thậm chí lắp ráp các tên lửa mới.

Báo Telegraph của Anh nhận định rằng đánh giá này bộc lộ một thất bại đáng kể trong cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran, vốn nhằm mục đích ngăn chặn nước này tăng cường phòng thủ thông thường để xây dựng lại chương trình hạt nhân của mình.

Số liệu này trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5.5 rằng “tên lửa của Iran hầu hết đã bị tàn phá, có lẽ chỉ còn 18, 19%, nhưng không nhiều so với những gì Iran từng có”.

Ngoài ra, phân tích của CIA cho biết Iran vẫn giữ được khoảng 75% kho dự trữ bệ phóng di động được sử dụng để bắn tên lửa.

Trong cuộc họp báo với các phóng viên cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định khả năng phóng tên lửa của Iran đã bị suy giảm đáng kể. Ông nói: “Kế hoạch của Iran là xây dựng một lá chắn bằng vũ khí thông thường với hàng ngàn tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và rốc két đến mức không thể bị tấn công”.

Ông Rubio cho rằng Iran dự tính dựa trên lá chắn bảo vệ đó để phát triển chương trình hạt nhân của mình, nhưng cuộc chiến của Mỹ đã vô hiệu hóa điều đó.

Sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 7.4, ông Trump được cho là tin rằng việc phong tỏa các cảng của Iran sẽ quan trọng hơn là tiếp tục tấn công nhằm buộc Iran phản nhượng bộ trên bàn đàm phán.

Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên, hôm 7.5 cho biết một thỏa thuận sẽ “sớm” đạt được.

Nhưng một phân tích của CIA cho thấy Tehran có thể trụ vững ít nhất 3-4 tháng bị phong tỏa trước khi phải gánh chịu những hậu quả kinh tế nghiêm trọng hơn. Theo Telegraph, một quan chức Mỹ cho rằng ngay cả đánh giá đó cũng có thể đã đánh giá thấp ý chí sinh tồn của Tehran.

Tuy nhiên, một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ khẳng định việc phong tỏa các cảng của Iran đang “gây ra thiệt hại thực sự, ngày càng trầm trọng - cắt đứt thương mại, làm giảm doanh thu và đẩy nhanh sự sụp đổ kinh tế hệ thống”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết lệnh phong tỏa sẽ khiến Iran thiệt hại khoảng 170 triệu USD mỗi ngày do mất doanh thu, và kho chứa dầu trên đảo Kharg sẽ nhanh chóng không còn chỗ trống.

Dù vậy, Telegraph dẫn một nguồn tin cho biết Tehran đang tích trữ dầu trên các tàu chở dầu và có thể tìm cách hạn chế thiệt hại kinh tế do Mỹ gây ra bằng cách buôn lậu dầu qua đường bộ.