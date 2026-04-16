Iran tận dụng ngừng bắn, đào bới hầm cứu tên lửa, bệ phóng

Các trận không kích của Mỹ và Israel dù đã bịt kín các lối ra vào nhưng nhiều khả năng phần lớn cơ sở hạ tầng bên trong vẫn nguyên vẹn, cho phép Iran có thể thu hồi các bệ phóng tên lửa bị chôn vùi.

Hình ảnh vệ tinh mới nhất từ ngày 10.4 cho thấy các đội kỹ sư Iran đang sử dụng máy xúc lật, máy đào và xe tải để dọn dẹp mảnh vỡ tại các lối vào đường hầm ở các căn cứ tên lửa ngầm gần Khomein và phía nam Tabriz.

Các đánh giá tình báo gần đây của Mỹ, được đài CNN đưa tin vào đầu tháng 4, ước tính rằng khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn bất chấp hơn một tháng không kích liên tục. Con số này bao gồm cả các bệ phóng bị vùi lấp trong hầm nhưng không bị phá hủy, chỉ tạm thời không thể tiếp cận được.

Các quan chức Mỹ cảnh báo rằng Iran có thể khôi phục các bệ phóng này chỉ trong vài ngày, chứ không cần đến vài tháng, và Tehran vẫn sở hữu hàng ngàn tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

Các nỗ lực đào xới đang diễn ra trong thời gian ngừng bắn hai tuần mà Mỹ và Iran đã đạt được vào ngày 7.4. Việc tạm ngừng chiến sự đã cho phép Iran triển khai các đội kỹ sư và thiết bị hạng nặng đến các địa điểm bị ảnh hưởng.

Bức ảnh vệ tinh chụp căn cứ tên lửa gần Homeini (Iran) cho thấy máy xúc đang chở các mảnh vỡ từ đống đổ nát chắn lối vào đường hầm, ngày 10.4.2026 ẢNH: CNN

Các nhà phân tích quốc phòng lưu ý rằng tốc độ của các hoạt động trục vớt này phản ánh thiết kế cấu trúc của các cơ sở tên lửa ngầm của Iran. Được xây dựng trên địa hình đồi núi, các khu phức hợp này được thiết kế để chịu được các cuộc tấn công trên mặt đất trong khi vẫn bảo toàn các hệ thống bên trong, cho phép khôi phục khả năng tiếp cận tương đối nhanh chóng sau khi dọn sạch đống đổ nát.

Ông Sam Lair, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin, cho biết hoạt động như vậy phù hợp với kỳ vọng trong thời gian ngừng bắn. Ông lưu ý rằng việc tạm dừng xung đột thường tạo cơ hội cho các bên bị ảnh hưởng sửa chữa hoặc khôi phục năng lực quân sự đã bị tấn công.

Khả năng khôi phục nhanh chóng này làm suy yếu tác động lâu dài của chiến dịch không kích và cho thấy Tehran có thể nhanh chóng tái lập một phần đáng kể lực lượng tên lửa của mình.

Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch ném bom vào ngày 28.2 nhằm mục đích gây bất ổn cho chế độ Iran và phá hủy các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

Dù Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố các cuộc tấn công đã “phá hủy về mặt chức năng” chương trình tên lửa của Iran, tình báo hiện cho thấy nhiều khả năng năng lực này có thể được khôi phục.

Theo các chuyên gia, nếu Iran mở lại thành công các đường hầm bị chặn, nước này có thể triển khai lại các bệ phóng di động và tiếp tục các hoạt động tên lửa, có khả năng làm leo thang căng thẳng khu vực. Điều này có thể buộc Mỹ và Israel phải tiếp tục các cuộc tấn công, đặc biệt nếu không đạt được thỏa thuận sâu rộng hơn để hạn chế khả năng tên lửa đạn đạo của Iran.

Ngoài ra, việc khôi phục nhanh chóng có thể được sử dụng như một đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình gián tiếp đang diễn ra, giúp Tehran có vị thế đàm phán mạnh mẽ hơn.

Tính đến ngày 15.4, cả Mỹ và Iran đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào đề cập cụ thể đến hình ảnh vệ tinh hoặc các hoạt động thu hồi được quan sát thấy tại cơ sở Khomein và các địa điểm khác.