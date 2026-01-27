Rộ tin Nga rút quân khỏi căn cứ miền bắc Syria

Reuters ngày 26.1 cho hay lực lượng Nga lâu nay đóng quân tại sân bay Qamishli ở đông bắc Syria từ năm 2019, với quy mô tương đối nhỏ so với lực lượng Nga đóng tại căn cứ không quân Khmeimim và cảng Tartus ở phía tây Syria, gần biển Địa Trung Hải.

Hai nguồn tin cho biết Nga đã bắt đầu rút dần quân khỏi Qamishli và sẽ điều nhóm quân nhân này đến căn cứ Qamishli. Một nguồn tin khác từ Syria tiết lộ các phương tiện quân sự và vũ khí hạng nặng của Nga đã được chuyển từ Qamishli đến căn cứ Khmeimim những ngày qua.

Đoàn xe của quân đội Nga đang hướng đến căn cứ Khmeimim ở Syria năm 2024 ẢNH: REUTERS

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Thông tin Nga rút quân diễn ra trong bối cảnh các hoạt động quân sự của lực lượng chính phủ Syria được tăng cường khi chính quyền mới ở Damascus mở rộng kiểm soát các vùng lãnh thổ. Sau các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo trong tháng 1, hai bên đã ký ngừng bắn và chính phủ Syria sẽ kiểm soát thêm một số vùng lãnh thổ phía bắc và đông bắc, vốn trước đây do SDF kiểm soát.

Tuần trước, báo Kommersant của Nga dẫn nguồn tin cho biết chính quyền Syria có thể sớm yêu cầu Nga rút khỏi căn cứ Qamishli. Theo nguồn tin, vấn đề này dự kiến sẽ được nêu ra khi tỉnh Hasakah ở Syria hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ.

Kể từ khi lên nắm quyền, chính quyền mới Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tuyên bố sẵn sàng tôn trọng các thỏa thuận trước đây với Nga, đồng nghĩa với việc Moscow có thể tiếp tục vận hành các căn cứ chính tại Khmeimim và cảng Tartus. Trước đó, đã xuất hiện những hoài nghi rằng sự hiện diện của Nga tại Syria sẽ bị ảnh hưởng sau khi cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, một đồng minh thân cận với Moscow, bị lật đổ.