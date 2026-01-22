Syria đạt thỏa thuận ngừng bắn mới

Ngày 20.1, chính quyền Syria thông báo đã đạt thỏa thuận ngừng bắn với Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), liên quân do tổ chức người Kurd YPG dẫn đầu và là đối tác chính của Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), theo Reuters.

Bất ổn kéo dài

Sau khi ông Bashar al-Assad bị thay thế vào cuối năm 2024, chính quyền mới tại Damascus do ông Ahmed al-Sharaa lãnh đạo đã đạt thỏa thuận để kết nạp SDF vào lực lượng an ninh nhà nước. Tuy nhiên, việc thực thi gặp trở ngại, dẫn đến xung đột bùng phát tại nhiều địa phương mà SDF kiểm soát, gồm TP.Aleppo hồi đầu tháng này. Ngày 18.1, SDF đồng ý ngừng bắn và rút khỏi hai tỉnh Raqqa và Deir al-Zor có đa số cư dân là người Ả Rập. Thế nhưng, sau đó 1 ngày, quân chính phủ tiếp tục tiến sâu vào tỉnh Hasakah, lãnh địa của người Kurd tại vùng đông bắc Syria.

Xe bọc thép của quân đội Syria tiến vào trại al-Hol tại Hasakah ngày 21.1 ẢNH: AP

Theo thỏa thuận ngừng bắn mới kéo dài 4 ngày và có hiệu lực từ tối 20.1, SDF phải đưa ra một kế hoạch sáp nhập vào chính quyền trung ương, nếu không, lực lượng nhà nước sẽ tiến vào hai thành phố còn lại do SDF kiểm soát gồm Hasakah và Qamishli, đều thuộc tỉnh Hasakah. Damascus cũng yêu cầu chỉ huy SDF Mazloum Abdi cung cấp danh sách các ứng cử viên của lực lượng cho chức vụ thứ trưởng quốc phòng, tỉnh trưởng Hasakah, đại biểu quốc hội và các vị trí khác trong bộ máy nhà nước.

SDF xác nhận thỏa thuận và tuyên bố sẽ không động binh trừ khi bị tấn công trước. Ngoài ra, SDF còn thông báo rút quân khỏi al-Hol, trại tị nạn tại Hasakah có hàng chục ngàn người và trại giam có nhiều thành viên IS. Hôm qua, quân đội Syria chính thức tiến vào al-Hol, theo AFP. Trước đó, hai bên đổ lỗi cho nhau về việc hàng trăm tay súng IS trốn thoát khỏi nhà tù Shaddadi ở Hasakah.

Chính phủ Syria thắng thế, lực lượng người Kurd phải thỏa thuận

Mỹ chuyển đối tác

Bước tiến thần tốc của quân chính phủ Syria trong những ngày gần đây đánh dấu sự thay đổi quyền kiểm soát lớn nhất tại quốc gia Trung Đông từ sau khi ông al-Assad ra đi, theo Reuters. Diễn biến mới cũng phản ánh sự thay đổi của Mỹ, khi nước này giảm dần sự ủng hộ dành cho SDF và chuyển sang chính quyền ông al-Sharaa. Từ năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ cấm vận Syria và đón tiếp ông al-Sharaa tại Nhà Trắng vào tháng 11.2025 trong sự kiện mang tính lịch sử. Syria khi đó cũng chính thức gia nhập liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu tại khu vực.

Ngày 20.1, Đặc phái viên tổng thống Mỹ Tom Barrack gọi đề nghị sáp nhập SDF vào lực lượng nhà nước, đi kèm những quyền lợi như quyền công dân, bảo vệ văn hóa và quyền tham gia chính trị, là cơ hội tuyệt vời nhất cho người Kurd. Ông cũng thẳng thừng tuyên bố rằng mục đích ban đầu của SDF là chống IS đã kết thúc và Mỹ không còn lợi ích lâu dài trong việc hiện diện tại Syria.

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông al-Sharaa và nói rằng vị lãnh đạo đã rất nỗ lực. Ông Trump mô tả ông al-Sharaa là người "cứng rắn" với quá khứ "khá xù xì", phù hợp để quản lý tình hình hơn một người hiền từ. Mặt khác, ông cho rằng người Kurd đã nhận được nhiều lợi ích và khẳng định Mỹ đang cố gắng bảo vệ họ. Ở giai đoạn đỉnh điểm, SDF và lực lượng an ninh người Kurd ước tính có 100.000 thành viên. Sau khi các tay súng người Ả Rập chạy về phe chính phủ, số lượng giảm xuống còn khoảng 50.000 người, AFP dẫn lời chuyên gia ước tính.