Thế giới

Giao tranh tái bùng phát ở Syria

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
21/01/2026 05:00 GMT+7

Giao tranh đã nổ ra trong ngày 19.1 giữa quân chính phủ Syria và nhóm Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, dù 2 bên trước đó một ngày đã nhất trí ngừng bắn.

Theo Hãng AP, các cuộc đụng độ xảy ra tại TP.Raqqa ở phía bắc Syria, quanh khu vực nhà tù giam giữ nhiều thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Bộ Nội vụ Syria ngày 20.1 cho biết có khoảng 120 tù nhân IS lợi dụng tình trạng hỗn loạn để thoát khỏi nhà tù Shaddadi, trong khi trang tin Rudaw của người Kurd dẫn lời phát ngôn viên SDF Farhad Shami thông báo có đến 1.500 thành viên IS đã trốn thoát. Chính phủ Syria và SDF cáo buộc bên còn lại cản trở thỏa thuận và khiến tù nhân IS bỏ trốn.

Giao tranh tái bùng phát ở Syria - Ảnh 1.

Quân đội chính phủ Syria tập hợp ở TP.Raqqa ngày 19.1

Ảnh: Reuters

Xung đột giữa chính phủ Syria và SDF kéo dài nhiều tuần khi chính quyền của nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa muốn sáp nhập các nhóm vũ trang thiểu số vào lực lượng chính phủ, cũng như mở rộng quyền quản lý các vùng lãnh thổ, trong khi SDF phản đối. 

Vào ngày 18.1, SDF đồng ý ngừng bắn, rút khỏi Raqqa và Deir al-Zor, hai tỉnh có đông cư dân Ả Rập, cũng là nơi đặt các giếng dầu chính của Syria mà SDF kiểm soát trong nhiều năm. Tuy nhiên, cuộc đàm phán về điều khoản cho những bước tiếp theo giữa nhà lãnh đạo al-Sharaa và lãnh đạo SDF Mazloum Abdi ngày 19.1 bị cho là không có kết quả tích cực.

Chính phủ Syria thắng thế, lực lượng người Kurd phải thỏa thuận

Ông al-Sharaa đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19.1. Theo Văn phòng Tổng thống Syria, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo quyền và an toàn cho người Kurd ở Syria, đồng thời thảo luận về hợp tác đối phó IS. Cùng ngày, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas kêu gọi các bên ở Syria lập tức chấm dứt mọi hoạt động đối đầu quân sự.

