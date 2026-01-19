Chính phủ Syria thắng thế, lực lượng người Kurd phải thỏa thuận

Sau nhiều ngày giao tranh ác liệt, chính phủ Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo đã đạt được một thỏa thuận toàn diện nhằm đặt chính quyền dân sự và quân sự do người Kurd điều hành dưới sự kiểm soát của chính phủ trung ương.

Thỏa thuận này đạt được sau các cuộc giao tranh ở phía đông bắc, mà nhờ đó quân đội Syria đã chiếm giữ một số vùng lãnh thổ, bao gồm cả các mỏ dầu quan trọng.

Đại sứ Mỹ Tom Barrack gọi thời điểm này là một “bước ngoặt quan trọng”, mặc dù ông cảnh báo rằng vẫn còn nhiều việc khó khăn cần phải làm để hoàn thiện các chi tiết của một thỏa thuận hội nhập toàn diện.

Đây là hình ảnh Tổng thống Syria Ahmed Al-Sharaa ký kết thỏa thuận:

“Tôi khuyến nghị một lệnh ngừng bắn hoàn toàn vào thời điểm này. Và tôi cũng kêu gọi các bộ lạc Ả Rập của chúng ta ở đó giữ bình tĩnh và hòa bình, và cho phép thực hiện dần các điều khoản của thỏa thuận cho đến khi chúng ta đạt được hòa bình hoàn toàn ở Syria”.

Nhóm này xác nhận sẽ rút khỏi Deir al-Zor, vùng sản xuất dầu mỏ và lúa mì chủ chốt của Syria, cũng như Raqqa, nơi có các đập thủy điện quan trọng.

Một chiếc xe quân sự của quân đội Syria đang đậu trên đường cao tốc gần Tabqa, sau khi quân đội Syria giành quyền kiểm soát khu vực này, ngày 19.1.2026 ẢNH: REUTERS

Theo một quan chức Syria, cả hai tỉnh này dự kiến sẽ được bàn giao trong vòng 24 đến 48 giờ tới.

Theo thỏa thuận 14 điểm, tất cả các chiến binh SDF sẽ được sáp nhập vào các Bộ Quốc phòng và Nội vụ của Syria, chấm dứt nỗ lực của nhóm này nhằm giữ nguyên các đơn vị người Kurd.

Quyền kiểm soát các cửa khẩu biên giới, các mỏ dầu khí và các trại giam giữ tù nhân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng sẽ chuyển sang Damascus, một điểm mà SDF trước đó luôn phản đối.

Có một số nhượng bộ hạn chế: SDF có thể đề cử các quan chức đảm nhiệm các vai trò quan trọng trong chính phủ trung ương, và tỉnh Hasakeh sẽ có một thống đốc được bổ nhiệm theo sự đồng thuận.

Nhưng SDF cũng phải trục xuất các thành viên nước ngoài có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd, một nhóm vũ trang đã tham gia cuộc nổi dậy kéo dài hàng thập niên ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Những lo ngại của người Kurd về chính phủ của ông Sharaa càng trở nên sâu sắc hơn sau các vụ bạo lực giáo phái năm ngoái, khi gần 1.500 người Alawite và hàng trăm người Druze bị giết, một số bị hành quyết dã man.

Lãnh đạo SDF Mazloum Abdi dự kiến sẽ gặp Tổng thống Sharaa tại Damascus vào ngày 19.1.