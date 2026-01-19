Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Chính phủ Syria đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với nhóm vũ trang người Kurd

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
19/01/2026 07:21 GMT+7

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ngày 18.1 thông báo đạt thỏa thuận với nhóm vũ trang người Kurd nhằm chấm dứt giao tranh và hiện thực hóa mục tiêu sáp nhập lực lượng thiểu số.

Hãng AFP ngày 19.1 đưa tin ông Mazloum Abdi - lãnh đạo Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), nhóm vũ trang người Kurd - đã xác nhận ký thỏa thuận với chính quyền ông al-Sharaa nhằm chấm dứt giao tranh giữa SDF và quân chính phủ Syria diễn ra nhiều tuần qua.

Thỏa thuận 14 điểm được Văn phòng Tổng thống Syria công bố có chữ ký của cả Tổng thống al-Sharaa và ông Abdi. Điểm chính của thỏa thuận là một lệnh ngừng bắn, ngoài ra SDF, ước tính có khoảng 100.000 thành viên, cũng sẽ được sáp nhập vào lực lượng chính phủ Syria.

Chính phủ Syria đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với nhóm vũ trang người Kurd- Ảnh 1.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ngày 18.1 ký thỏa thuận với SDF

ẢNH: AFP

Các cửa khẩu biên giới, mỏ khí đốt, nhà tù giam giữ những thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trước đây được SDF quản lý cũng sẽ được bàn giao cho chính phủ Syria.

Cũng theo thỏa thuận, SDF được phép đề xuất các ứng viên đảm nhận những vị trí quan trọng trong chính quyền trung ương và tỉnh Hasakeh, nơi có phần đông dân số người Kurd và vốn được xem là thành trì của SDF.

“Để cuộc giao tranh này không biến thành nội chiến, chúng tôi đã chấp nhận rút lực lượng khỏi các vùng Deir Ezzor và Raqa để về Hasakeh”, ông Abdi nói, cho biết sẽ tiết lộ thêm chi tiết với cộng đồng người Kurd sau cuộc gặp Tổng thống Ahmed al-Sharaa ngày 19.1.

Kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ cuối năm 2024, chính quyền mới đã đặt thời hạn đến hết năm 2025 để nỗ lực sáp nhập các nhóm vũ trang và chính quyền dân sự thiểu số ở Syria vào chính phủ, tuy nhiên SDF phản đối sáp nhập.

Sau hạn chót mà đàm phán không có tiến triển, giao tranh đã nổ ra và quân đội chính phủ Syria đã tấn công vào nhiều khu vực do SDF quản lý. Thỏa thuận ngày 18.1 nêu rõ các cuộc giao tranh sẽ chấm dứt, dù vẫn có báo cáo về những đụng độ cục bộ.

Theo Reuters ngày 19.1, căng thẳng giữa chính phủ Syria và SDF thời gian qua đặt Mỹ vào thế khó xử, khi Washington những năm qua hậu thuẫn SDF trong cuộc chiến chống IS, song cũng đang tăng cường quan hệ với chính quyền Tổng thống al-Sharaa.

Ông Tom Barrack, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm Đặc phái viên Mỹ về Syria, cho biết thỏa thuận được các bên ký kết nói trên là bước ngoặt then chốt, song lưu ý cần hoàn tất các điều khoản hợp nhất lực lượng.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ hy vọng "thỏa thuận này sẽ góp phần vào an ninh và hòa bình của người dân Syria cũng như toàn bộ khu vực”.

Trước những diễn biến tại đất nước, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã hủy chuyến thăm đến Đức, vốn được lên kế hoạch ngày 20.1. Ông al-Sharaa sẽ gặp lãnh đạo SDF Mazloum Abdi ngày 19.1 để bàn về chi tiết thỏa thuận.

