Chiến sự ác liệt tái bùng phát tại Syria

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), phe đối lập với thành phần nòng cốt là lực lượng người Kurd làm leo thang tình hình khi tấn công vị trí của quân đội và các khu dân cư tại Aleppo.

Đáp lại, SDF cáo buộc quân chính phủ sử dụng vũ khí hạng nặng như pháo phản lực, pháo và xe tăng để tấn công. SDF tố cáo các nhóm liên kết với chính phủ đã nã pháo và tên lửa bừa bãi, làm 4 dân thường thiệt mạng, theo AFP.

Bé gái bị thương do chiến sự ở Aleppo được điều trị tại bệnh viện ngày 6.1 ẢNH: REUTERS

Tỉnh trưởng Aleppo Azzam al-Gharib thông báo toàn bộ trường học, cơ quan chính quyền trên địa bàn đều đóng cửa trong ngày 7.1 do các đợt nã pháo của SDF. Trong khi đó, Tổng cục Hàng không dân dụng Syria ngày 6.1 chỉ đạo hoãn toàn bộ chuyến bay tại sân bay Aleppo trong vòng 24 giờ và chuyển hướng đến sân bay tại thủ đô Damascus cho đến khi hoàn tất các đánh giá cần thiết.

Giao tranh diễn ra trong bối cảnh nỗ lực sáp nhập SDF vào lực lượng an ninh của chính quyền trung ương Syria chưa thể hoàn tất. Sau sự ra đi của ông Bashar al-Assad vào cuối năm 2024, chính quyền của nhà lãnh đạo Ahmed al-Sharaa đã tìm cách hòa giải với các phe phái khác tại Syria. Thỏa thuận sáp nhập được nhất trí vào tháng 3.2025 và dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2025 nhưng hai bên không đạt được nhiều tiến triển và cáo buộc nhau trì hoãn.

SDF là đối tác lâu năm tại Syria của Mỹ trong chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Chính phủ Syria gia nhập liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu từ tháng 11.2025. Quân chính phủ và SDF đã đồng ý giảm căng thẳng sau các cuộc đụng độ vào cuối tháng 12.2025. Ngày 4.1, lãnh đạo SDF Mazloum Abdi đàm phán với các quan chức chính phủ tại Damascus về việc sáp nhập nhưng được cho là chưa đạt kết quả rõ ràng.

Cuộc giao tranh và thất bại trong việc sáp nhập có nguy cơ kéo theo một đợt can thiệp quân sự mới của Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia láng giềng của Syria và là đồng minh thân thiết của chính quyền ông al-Sharaa. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng lực lượng người Kurd trong SDF liên kết với tổ chức đảng Công nhân người Kurd (PKK) và liệt các nhóm này vào danh sách khủng bố. Trong năm 2025, PKK đồng ý chấm dứt cuộc đối đầu kéo dài 4 thập niên chống Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 6.1, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler yêu cầu PKK và toàn bộ các nhóm liên kết, gồm tại Syria, dừng mọi hoạt động và hạ vũ khí vô điều kiện.