Lợi dụng giao tranh, nhiều thành viên IS vượt ngục tại Syria

Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), liên quân đối lập do người Kurd dẫn đầu và là đối tác chính của Mỹ trong cuộc chiến chống IS, kiểm soát hơn 10 nhà tù tại vùng đông bắc Syria, nơi giam giữ khoảng 9.000 thành viên IS trong nhiều năm qua.

Lực lượng SDF kiểm soát con đường dẫn đến nhà tù Gweiran tại thành phố Hasaka ở đông bắc Syria ngày 19.1, nơi được cho là giam giữ các thành viên IS ẢNH: AP

Cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Syria và SDF đã gây ra tình trạng hỗn loạn và tạo thời cơ cho các tù nhân vượt ngục. Theo AP, hai bên đã đụng độ quanh 2 nhà tù tại vùng đông bắc Syria trong ngày 19.1. SDF thông báo nhiều thành viên đã thiệt mạng và hơn chục người bị thương.

Trang web Rudaw của người Kurd dẫn lời người phát ngôn SDF Farhad Shami thông báo khoảng 1.500 thành viên IS đã trốn thoát.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Syria ngày 20.1 cho biết chỉ có khoảng 120 tù nhân IS thoát khỏi nhà tù Shaddadi và lực lượng đặc nhiệm cùng quân đội đang tiến vào nhà tù sau vụ vượt ngục. 81 tù nhân đã bị bắt lại và chiến dịch truy lùng đang tiếp diễn tại các vùng xung quanh.

Chính phủ Syria thắng thế, lực lượng người Kurd phải thỏa thuận

Trước đó, quân đội Syria nói một số tay súng IS đã thoát khỏi nhà tù từng do SDF kiểm soát tại thành phố Shaddadi, cáo buộc SDF thả người.

Theo Reuters, sau nhiều ngày giao tranh, SDF hôm 18.1 đồng ý rút khỏi Raqqa và Deir al-Zor, hai tỉnh có đông cư dân Ả Rập và các giếng dầu chính của Syria mà lực lượng này kiểm soát trong nhiều năm.

Tuy nhiên, sau khi giao tranh tái bùng phát ngày 19.1, SDF ra tuyên bố kêu gọi "toàn bộ thanh niên tham gia kháng chiến".

Văn phòng tổng thống Syria cuối ngày 19.1 cho biết nhà lãnh đạo Ahmed al-Sharaa đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết và độc lập, đồng thời đảm bảo quyền và bảo vệ người Kurd.

Lực lượng quân sự gần nhà tù Raqqa ngày 19.1, nơi quân chính phủ Syria bao vây lực lượng SDF sau khi kiểm soát thành phố Raqqa ẢNH: REUTERS

Cũng trong ngày 19.1, SDF cáo buộc các máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công thành phố Hasaka ở vùng đông bắc nhưng Ankara bác bỏ cáo buộc này. Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo SDF không nên trì hoãn hay cản trở thi hành thỏa thuận với chính quyền Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh của chính quyền ông al-Sharaa và coi SDF là lực lượng liên kết với tổ chức đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn xung đột với Ankara trong hàng chục năm.

Từ năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần đưa lực lượng sang miền bắc Syria để ngăn chặn SDF mở rộng vùng kiểm soát.