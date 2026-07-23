Rộ tin ông Trump cân nhắc tấn công quốc gia thứ 8 trong nhiệm kỳ

Thông tin được tờ The Washington Post đăng tải ngày 22.7, dẫn lời các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức am hiểu các cuộc thảo luận.

JNIM, tên đầy đủ là Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, đã thiết lập địa bàn tại Mali và gia tăng tấn công các quốc gia ven biển ở Tây Phi, trở thành lực lượng vũ trang được trang bị mạnh nhất trong khu vực.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại thị trấn Kouroume, miền bắc Mali ẢNH: REUTERS

Theo thông tin từ The Washington Post, việc chính quyền Mỹ đang thảo luận về khả năng tiến hành các vụ tấn công quân sự nhắm vào JNIM vì lo ngại tổ chức này cũng như al-Qaeda và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lợi dụng sự bất ổn chính trị tại Mali để thiết lập căn cứ vững chắc, gia tăng tầm ảnh hưởng toàn cầu và đe dọa các lợi ích an ninh của Mỹ cùng đồng minh.

Trong nội bộ chính quyền Mỹ, đặc biệt là Giám đốc cấp cao phụ trách chống khủng bố của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) Sebastian Gorka, có quan điểm ủng hộ mạnh mẽ việc dùng sức mạnh quân sự để triệt hạ các mối đe doạ khủng bố quốc tế ngay từ sớm.

Chính quyền quân sự Mali đã trục xuất lực lượng Pháp và Liên Hiệp Quốc, chuyển sang hợp tác với lực lượng đánh thuê Nga. Tuy nhiên, tình hình an ninh ngày càng tồi tệ, tạo điều kiện cho JNIM mở rộng địa bàn.

Các nguồn tin giấu tên cho biết trong nội bộ chính quyền Mỹ vẫn còn bất đồng về việc có nên tấn công JNIM hay không. Nếu được phê duyệt, Mali sẽ trở thành quốc gia thứ 8 mà ông Trump ra lệnh tiến hành không kích trong nhiệm kỳ 2 này, sau Yemen, Somalia, Syria, Iran, Iraq, Nigeria và Venezuela.

Bộ Chiến tranh Mỹ từ chối bình luận về thông tin này. Ông Gorka và người phát ngôn của chính phủ Mali cũng không bình luận.

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Mặt khác, việc cân nhắc hành động quân sự cũng được cho là nhằm thúc đẩy bán trang thiết bị quốc phòng. Một quan chức chính quyền Mỹ giấu tên cho biết Washington đã thúc giục các chính phủ ở Bắc Phi và Tây Phi mua thiết bị và dịch vụ quân sự của Mỹ để hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington "lên án mạnh mẽ các hoạt động khủng bố tại Mali" và "cam kết thúc đẩy vai trò chủ động của khu vực cũng như tăng cường hợp tác nhằm đối phó các mối đe dọa khủng bố".