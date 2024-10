Rộ tin tỉ phú Bill Gates rót 50 triệu USD ủng hộ bà Harris

Sau nhiều thập niên đứng ngoài chính trường, các khoản quyên góp trên đã đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chiến lược chính trị của tỉ phú Bill Gates. Theo The New York Times dẫn lời 3 nguồn thạo tin, các khoản quyên góp trên đều được tiến hành bí mật. Trước đó, ông Gates chưa từng công khai ủng hộ bà Harris.

Tỉ phú Bill Gates tham gia một sự kiện ở Berlin (Đức) vào ngày 14.10.2024 ẢNH: AFP

Khoản quyên góp trên được chuyển đến tổ chức Future Forward USA Action. Cơ quan này là một nhánh thuộc tổ chức gây quỹ ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris Future Forward. Những nhà tài trợ cho Future Forward USA Action sẽ được giữ bí mật.

Theo The New York Times dẫn 2 nguồn thạo tin, tỉ phú Bill Gates đã thảo luận với cựu Thị trưởng thành phố New York Mike Bloomberg trước khi quyết định quyên góp cho chiến dịch của bà Harris.



Quà tặng triệu USD của tỉ phú Musk gây tranh cãi pháp lý

Phản hồi thông tin trên, ông Gates không trực tiếp đề cập khoản quyên góp hay sự ủng hộ với bà Harris. Tỉ phú Bill Gates khẳng định ông sẵn sàng làm việc với bất kỳ ứng viên nào. Tuy nhiên, ông Gates cũng nhấn mạnh "cuộc bầu cử lần này rất khác", đồng thời bày tỏ lo ngại về nhiệm kỳ thứ hai của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tôi ủng hộ các ứng viên thể hiện cam kết rõ ràng trong việc cải thiện vấn đề chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo và chống biến đổi khí hậu ở Mỹ và trên toàn thế giới. Tôi đã làm việc lâu dài với các nhà lãnh đạo từ các bên, nhưng cuộc bầu cử này thì khác, có ý nghĩa chưa từng có đối với người Mỹ và những người dễ bị tổn thương nhất trên toàn thế giới", theo ông Gates.

Nhà đồng sáng lập Microsoft cũng khen ngợi công việc của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden - Phó tổng thống Kamala Harris trong vấn đề biến đổi khí hậu.

Sau khi bà Harris tham gia vào đường đua Nhà Trắng năm nay, tỉ phú Bill Gates đã nói với một phóng viên rằng mọi người có thể dự đoán được ông sẽ ủng hộ cho ai. Tuy nhiên, vị tỉ phú cũng chia sẻ bản thân ông không phải là người có ảnh hưởng trong lĩnh vực chính trị.

Hai người con của tỉ phú Bill Gates là Rory Gates (25 tuổi) và Phoebe Gates (22 tuổi) cũng nằm trong số những nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ.