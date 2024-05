Vợ cũ tỉ phú Bill Gates quyên 1 tỉ USD cho nữ quyền

Bà Melinda French Gates đã rời khỏi Quỹ Bill & Melinda Gates AFP

"Thật sốc khi phải nghĩ rằng cháu gái 1 tuổi của tôi có lẽ sẽ lớn lên trong môi trường mà mỗi cá nhân lại ít đi quyền của họ so với thời của tôi", bà Melinda French Gates viết xã luận đăng trên tờ The New York Times hôm 28.5.

Bà French Gates cho biết đã đưa ra quyết định trong bối cảnh bạo lực chính trị nhằm vào phụ nữ và quan ngại về sức khỏe sinh sản diễn ra trên toàn cầu.

Bà chỉ ra phụ nữ trên khắp nước Mỹ bị tước đoạt quyền phá thai hầu như trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

"Chúng ta tiếp tục là nền kinh tế phát triển mà chính phủ không hề cấp dưỡng khi người lao động cần nghỉ việc để xử lý vấn đề gia đình. Và số bé gái ở độ tuổi teen từng nghĩ đến khả năng tự sát và liên tục cảm thấy buồn bã, mất hy vọng đang ở mức cao trong một thập niên", bà French Gates phân tích.

Bất chấp nhu cầu cấp bách, bà cho hay hiện chỉ khoảng 2% số tiền từ thiện ở Mỹ được trao cho các tổ chức tập trung vào quyền phụ nữ và bé gái, và chỉ khoảng 0,5% đến được những tổ chức chăm lo cho các phụ nữ da màu.

Bà dẫn số liệu cho thấy việc giảm thời gian phụ nữ phải chịu đựng tình trạng sức khỏe kém có thể bổ sung đến 1.000 tỉ USD cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2040.

Đó là lý do bà quyết định quyên 1 tỉ USD trong 2 năm tới cho các nỗ lực vì quyền phụ nữ và sức khỏe gia đình.

Trong 3 thập niên qua, Quỹ Bill & Melinda Gates do bà French Gates dẫn đầu cùng với chồng cũ Bill Gates đã quyên góp tổng cộng 77,6 tỉ USD cho các hoạt động từ thiện trên toàn cầu. Hồi đầu tháng, bà tuyên bố rời khỏi quỹ này và mở ra hướng đi mới cho bản thân, trong đó tập trung vào nữ quyền.