Rộ tin Tổng thống Madagascar ra nước ngoài giữa sức ép từ chức

Reuters ngày 13.10 dẫn lời lãnh đạo đối lập Madagascar Siteny Randrianasoloniaiko cho biết Tổng thống Andry Rajoelina đã rời khỏi đất nước.

Ông Randrianasoloniaiko cho biết đã gọi đến phủ tổng thống và được xác nhận ông Rajoelina đã ra nước ngoài vào ngày 12.10, chưa rõ điểm đến là nơi nào.

Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina ẢNH: REUTERS

Một nguồn tin quân sự nói với Reuters rằng ông Rajoelina đã rời khỏi Madagascar trên máy bay quân sự của Pháp vào ngày 12.10.

Bộ trưởng Công an Mandimbin'ny Aina Randriambelo trong ngày 13.10 cũng nói không biết Tổng thống Rajoelina đang ở đâu.

Phủ tổng thống trước đó thông báo nhà lãnh đạo dự kiến phát biểu trước cả nước vào lúc 19 giờ ngày 13.10 (23 giờ cùng ngày, giờ Việt Nam).

Những diễn biến trên xảy ra giữa làn sóng biểu tình tại quốc đảo Đông Phi, bùng phát vào hôm 25.9 nhằm phản đối việc cắt điện và nước. Đợt biểu tình sau đó leo thang dẫn đến việc ông Rajoelina phải cách chức toàn bộ nội các nhưng người biểu tình kêu gọi tổng thống từ chức.

Theo Liên Hiệp Quốc, ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh từ ngày 25.9.

Người biểu tình tại thủ đô Antananarivo của Madagascar ngày 13.10 ẢNH: REUTERS

Hôm 11.10, các thành viên đơn vị quân đội tinh nhuệ CAPSAT tham gia cùng người biểu tình và sau đó một ngày tuyên bố kiểm soát toàn bộ quân đội, bổ nhiệm tổng tư lệnh mới. CAPSAT chính là lực lượng đã giúp ông Rajoelina tiếp quản quyền lực trong chính quyền chuyển tiếp sau cuộc đảo chính năm 2009. Ông Rajoelina cùng ngày cảnh báo âm mưu tiếm quyền trái phép.

Ngày 13.10, một đơn vị thuộc hiến binh ủng hộ người biểu tình cũng tuyên bố kiểm soát toàn bộ hiến binh tại buổi lễ có nhiều quan chức cấp cao.

Các thành viên đơn vị CAPSAT và người biểu tình tại Antananarivo ngày 12.10 ẢNH: AFP

Ông Randrianasoloniaiko cho biết các nghị sĩ đối lập dự kiến bắt đầu tiến trình luận tội Tổng thống Rajoelina.

Trong ngày 13.10, hàng ngàn người tiếp tục tập trung tại một quảng trường ở thủ đô Antananarivo để kêu gọi tổng thống từ chức.

Đại sứ quán Pháp thông báo rằng "không có sự can thiệp quân sự nào của Pháp đang diễn ra hoặc được chuẩn bị tại Madagascar, quốc gia có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được Pháp hoàn toàn tôn trọng", theo AP.