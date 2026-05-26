Rộ trend đắp mặt nạ ớt, muối để trắng da, trị mụn: Bác sĩ cũng... sợ luôn

Đắp mặt nạ ớt và muối: Da đỏ bừng là đang thải độc?

Mạng xã hội những ngày gần đây liên tục xuất hiện các video hướng dẫn làm đẹp bằng công thức: trộn ớt với muối làm mặt nạ rồi đắp lên mặt. Trong các hình ảnh, đoạn clip ngắn trên TikTok, Facebook, làn da đỏ bừng, nóng rát sau khi đắp hỗn hợp được cho rằng là dấu hiệu da đang thải độc.

Từng khiếp sợ khi xem những bức ảnh đắp mặt nạ ớt và muối nhưng khi các clip về chủ đề này liên tục xuất hiện cùng lời giới thiệu "da nóng nhẹ nhưng cảm giác sạch và căng bóng thấy rõ", nhiều bạn trẻ bắt đầu phân vân.

Nguyễn Thị Trầm (20 tuổi), ngụ đường Hồ Tùng Mậu, P.Từ Liêm, Hà Nội, nói: "Tôi nghe nói đây là phương pháp làm đẹp giúp da trắng hồng và trị mụn hiệu quả. Tôi chưa thử vì thấy hơi sợ. Nhưng tôi có tìm hiểu, thấy nhiều công dụng của ớt như kháng viêm, chữa bệnh, chữa mụn nhọt…".

Nhớ lại câu chuyện dùng rượu thuốc để làm đẹp và phải trả giá đắt, Nguyễn Thị Thanh (ngụ tại đường N2, khu dân cư Phú Hồng Thịnh 8, P.An Phú, TP.HCM) hiểu rằng thiếu kiến thức có thể khiến da tổn thương nhiều hơn.

"Điều tôi lo nhất là những người đang nóng lòng cải thiện làn da có thể vội tin theo mà chưa lường hết hậu quả", Thanh nói.

Thanh cho rằng với mong muốn làm đẹp nên nhiều bạn trẻ sẵn sàng thử những phương pháp được chia sẻ trên mạng mà chưa tìm hiểu kỹ. Từ những bài học trước đó, tới nay dù thích làm đẹp và đã nghe tới đắp mặt nạ ớt và muối, nhưng cô gái 9x không dám thử.

Chia sẻ cách nhìn về vấn đề này, Á hậu Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Ý Nhi cho rằng nếu chưa có nghiên cứu cụ thể hay chứng nhận thì không nên thử vì da mặt rất mỏng, rất nguy hiểm. Mạng xã hội phát triển kéo theo việc thông tin lan truyền nhanh, việc vội vàng tin vào những thông tin thiếu tính xác thực nhất là những trend làm đẹp sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống về sức khỏe tinh thần.

Làm đẹp hay "tra tấn" làn da?

Chỉ cần vài nguyên liệu có sẵn trong bếp, không khó để bạn trẻ học theo. Tuy nhiên, phía sau trend làm đẹp này lại là hàng loạt cảnh báo từ các chuyên gia da liễu về nguy cơ kích ứng, bỏng da và tổn thương lâu dài.

Trao đổi với người viết, bác sĩ chuyên khoa 1 da liễu Nguyễn Thị Thu Sang (làm việc tại phòng khám Da liễu NU - 10 Y Ơn, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; trước công tác tại Bệnh viện ĐH Y dược Buôn Ma Thuột) thẳng thắn nói: "Nếu bất cẩn ớt dính vào mắt đã gây cảm giác cay, nóng và rát. Thấy trend đắp ớt lên mặt, tôi cũng sợ luôn. Ai mà nghĩ ra trend này như vậy không biết".

Bác sĩ Thu Sang phân tích hai nguyên liệu ớt và muối đều có khả năng gây kích ứng mạnh và có thể dẫn đến tổn thương da.

Bác sĩ da liễu Thu Sang cho biết muối có tính hút nước mạnh, ớt chứa capsaicin là chất tạo cảm giác cay nóng. Khi bôi trực tiếp ớt lên da sẽ gây bỏng rát dữ dội, đỏ, phù nề, viêm da kích ứng, có thể phỏng hóa học nhẹ, làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, tăng nguy cơ tăng sắc tố sau viêm (thâm kéo dài).

Nếu vùng da đang có mụn, sau laser (phương pháp sử dụng chùm ánh sáng cường độ cao tác động có kiểm soát lên da) hoặc peel (thay da sinh học) thì mức độ tổn thương còn nặng hơn nhiều. "Kết hợp với ớt, muối giống như "rắc thêm vào vết thương" khiến cảm giác nóng rát tăng lên và tổn thương sâu hơn, khiến đỏ da kéo dài, bỏng da, thâm sau viêm, giãn mao mạch, da nhạy cảm mạn tính…", bác sĩ da liễu Thu Sang khuyến cáo.

Nhiều người cho rằng cảm giác nóng rát, đỏ mặt sau khi đắp hỗn hợp muối và ớt là dấu hiệu "da đang thải độc" hoặc "đang có tác dụng". Về vấn đề này, thạc sĩ, bác sĩ nội trú da liễu Nguyễn Đào Phương Linh (bác sĩ chuyên khoa Da liễu, từng được đào tạo chuyên sâu và thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ, hiện làm việc trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ tại TP.HCM), nói đây là một hiểu lầm khá phổ biến trong chăm sóc da.

Về mặt y khoa, bác sĩ Phương Linh cho biết cảm giác nóng rát, đỏ da hay châm chích mạnh không phải là dấu hiệu "thải độc", mà đa số là biểu hiện của phản ứng kích ứng hoặc viêm cấp tính trên da. "Da không "thải độc" theo cơ chế mà nhiều video mạng xã hội mô tả. Chức năng đào thải độc tố chủ yếu thuộc về gan, thận và hệ bài tiết của cơ thể. Khi một sản phẩm làm da đỏ rát dữ dội, điều đó thường cho thấy hàng rào bảo vệ da đang bị tổn thương hoặc các chất kích ứng đang gây phản ứng viêm", bác sĩ Phương Linh nói.

Bác sĩ Phương Linh khuyến cáo trong da liễu, một phương pháp điều trị đúng không nhất thiết phải gây đau rát mới có tác dụng. Ngược lại, việc lạm dụng các tác nhân kích thích mạnh có thể khiến da yếu đi về lâu dài, dễ tăng sắc tố, nhạy cảm và khó phục hồi hơn.

"Làn da là một cơ quan sống, không phải nơi để thử nghiệm những công thức chưa được kiểm chứng. Một làn da khỏe cần được chăm sóc dựa trên hiểu biết khoa học và sự phù hợp với tình trạng da cá nhân, thay vì chạy theo các xu hướng "càng lạ càng hiệu quả" trên mạng xã hội", bác sĩ Phương Linh nhắn gửi.







