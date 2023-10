Robert De Niro kể chuyện làm cha ở tuổi 80

Robert De Niro và bạn gái Tiffany Chen AFP

Tháng 5.2023, Robert De Niro khiến công chúng bất ngờ khi chia sẻ trong một cuộc trò chuyện rằng ông vừa đón thêm con thứ 7 trước đó ít lâu. Nhóc tì này sau đó được tiết lộ là một bé gái tên Gia Virginia Chen De Niro, con chung của ông với bạn gái Tiffany Chen (45 tuổi).

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với The Guardian, ngôi sao đoạt giải Oscar chia sẻ về việc làm cha ở tuổi 80: "Việc có con chẳng trở nên dễ dàng hơn. Nó vẫn cứ thế. Ý tôi là, tôi không phải là người phải đảm nhận phần việc nặng hơn. Tôi ở cạnh và ủng hộ bạn gái của mình, cô ấy mới là người đảm nhận công việc chăm sóc chính. Và chúng tôi có sự trợ giúp, điều đó cũng rất quan trọng". Nam nghệ sĩ gạo cội bày tỏ niềm hạnh phúc khi có thêm con và luôn tận hưởng niềm vui khi được làm cha. Với từng người con ở mỗi độ tuổi khác nhau, ông lại cư xử, nói về chúng theo những cách khác nhau.



Robert De Niro bên con gái Drena De Niro và cháu ngoại Leandro De Niro Rodriguez (vừa qua đời vào tháng 7.2023) PAGESIX

Việc có con nhỏ ở độ tuổi "gần đất xa trời" cũng khiến Robert De Niro suy nghĩ nhiều về chuyện sinh tử. Sao phim Taxi Driver muốn dành nhiều thời gian ở bên gia đình, các con vì sợ không còn nhiều dịp. Ông bộc bạch: "Tất nhiên là ở độ tuổi của mình, tôi có nghĩ về cái chết… Tôi ý thức về điều đó, suy nghĩ nhiều hơn về thời gian. Mỗi mùa hè hay khi bước sang mùa mới, bạn sẽ nghĩ: Chà, mình sẽ sử dụng vài tháng này để ở bên các con của mình, gia đình của mình".

Nghệ sĩ 80 tuổi thành thật: "Tôi không thể đợi đến mùa tiếp theo vì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy, mỗi dự định trở nên quan trọng hơn. Mọi việc tôi làm, xét về mặt thời gian, đều quan trọng. Dù tôi định làm gì trong hai năm tới, tốt nhất tôi nên nghĩ đến việc thực hiện nó ngay bây giờ".

Robert De Niro vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật ở tuổi 80. Riêng năm nay, ông có 3 phim điện ảnh được trình làng AFP

Robert De Niro sinh năm 1943, theo đuổi nghệ thuật từ đầu thập niên 1960 và hiện là một trong những diễn viên gạo cội ở Hollywood. Ngôi sao kỳ cựu ghi dấu ấn qua các bộ phim: The Godfather Part II, Raging Bull, Taxi Driver, The Deer Hunter, Awakenings, Cape Fear, Silver Linings Playbook… Ông nổi tiếng với nhiều tác phẩm hợp tác cùng "quái kiệt" Martin Scorsese. Năm nay, "cặp bài trùng" này kết hợp cùng Leonardo DiCaprio trong phim mới Killers of the Flower Moon - tác phẩm ra mắt tại Liên hoan phim Cannes vừa qua và nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Tài tử gạo cội vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và còn một vài dự án sắp trình làng. Suốt sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ, ông đã giành 2 tượng vàng Oscar cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.



Robert De Niro từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ông có 6 người con từ những mối quan hệ cũ: Drena (52 tuổi), Raphael (46 tuổi), cặp song sinh Julian and Aaron (27 tuổi), Elliot (25 tuổi) và Helen (11 tuổi) trước khi quen huấn luyện viên võ thuật Tiffany Chen rồi có người con thứ 7. Cặp đôi này có cơ hội làm việc chung trong bộ phim The Intern hồi 2015. Tháng 8.2021, họ bị chụp lại khoảnh khắc vui vẻ bên nhau và dấy lên tin đồn hẹn hò nhưng cả hai giữ kín mối quan hệ.