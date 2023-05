Robert De Niro và bạn gái Tiffany Chen xuất hiện tại LHP Cannes

Sau sự xuất hiện của cặp đôi ở bữa tiệc Vanity Fair x Prada tại LHP Cannes 2023 tại Hotel du Cap-Eden-Roc ở Pháp vào cuối tuần qua, Robert De Niro (79 tuổi) và bạn gái Tiffany Chen (26 tuổi) được phát hiện đi cùng với ca sĩ kiêm tay guitar bass Sting của nhóm The Police và vợ Trudie Styler ăn trưa ở Saint-Paul-de-Vence hôm 23.5.

Robert De Niro và Tiffany Chen đang ở Pháp PEOPLE

Họ cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng La Colombe d'Or, thị trấn phía đông nam nước Pháp, cách Cannes khoảng 40 km, nơi Robert De Niro tái hợp với nhà làm phim Martin Scorsese trong buổi ra mắt thế giới bộ phim mới Killers of the Flower Moon.

Robert De Niro và Tiffany Chen vừa chào đón bé gái Gia Virginia Chen De Niro. Cả hai được nhìn thấy nắm tay nhau khi họ đi dạo sau bữa ăn trưa. De Niro từng hợp tác với đạo diễn Martin Scorsese nhiều phim như Raging Bull, Goodfellas, The Irishman…

Nam diễn viên lần đầu tiết lộ rằng ông chào đón bé Gia trong một buổi nói chuyện với ET Canada, sau khi người phỏng vấn hỏi ông về 6 người con nhưng ông đáp: "thực ra là 7 đứa". Ông có 6 người con từ các mối quan hệ trước.

Robert De Niro và người vợ đầu tiên - Diahnne Abbott - có con gái Drena (51 tuổi) và con trai Raphael (46 tuổi).

Năm 1995, ông chào đón hai cậu con trai song sinh Julian và Aaron với bạn gái cũ - người mẫu kiêm diễn viên Toukie Smith. De Niro cũng có chung con trai Elliot (24 tuổi) và con gái Helen (11 tuổi) với Grace Hightower.

Robert De Niro và Tiffany Chen dự buổi công chiếu phim Killers of the Flower Moon tại LHP Cannes

PEOPLE

Killers of the Flower Moon có sự tham gia diễn xuất của Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Brendan Fraser và Jesse Plemons đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt kéo dài 9 phút sau khi công chiếu vào ngày 20.5 tại LHP Cannes.

Apple Original Films đã ra mắt đoạn trailer của bộ phim chuyển thể từ cuốn sách năm 2017 của David Grann: Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI vào ngày 18.5. Phim xoay quanh những vụ giết người hàng loạt của các thành viên thuộc tổ chức người Mỹ bản địa Osage, những người trở nên giàu có nhờ dầu mỏ vào những năm 1920 ở Oklahoma, Mỹ.

Bộ phim tiếp theo của Robert De Niro About My Father sẽ ra rạp vào ngày 26.5, trong khi Killers of the Flower Moon khởi chiếu tại một số rạp chọn lọc vào ngày 6.10 trước khi công chiếu rộng rãi vào ngày 20.10.