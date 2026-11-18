Ngày 16.11, Amazon MGM Studios xác nhận Robert Pattinson sẽ đảm nhận vai James Bond trong phần phim thứ 26 của thương hiệu điện ảnh đình đám. Bộ phim do Denis Villeneuve, đạo diễn đứng sau Dune, Blade Runner 2049 cầm trịch. Kịch bản được giao cho Steven Knight, nhà sáng tạo loạt phim Peaky Blinders. Amy Pascal và David Heyman đảm nhận vai trò nhà sản xuất, trong khi Tanya Lapointe là giám đốc sản xuất.

Robert Pattinson chính thức trở thành James Bond thứ 7, mở ra kỷ nguyên mới cho thương hiệu 007 ẢNH: REUTERS

Ở tuổi 40, Pattinson trở thành người kế nhiệm Daniel Craig, đồng thời mở ra một chương mới cho thương hiệu 007. Đây cũng là bộ phim James Bond đầu tiên được triển khai dưới quyền kiểm soát sáng tạo của Amazon MGM Studios sau khi hãng đạt thỏa thuận với Barbara Broccoli và Michael G. Wilson vào năm 2025.

Theo thông báo từ Amazon, Pattinson bày tỏ đây là vai diễn trong mơ và là niềm vinh dự lớn trong sự nghiệp. Denis Villeneuve cũng dành lời chào đón nam diễn viên, nhấn mạnh anh sở hữu tinh thần kinh điển của James Bond nhưng vẫn mang đến một nguồn năng lượng hoàn toàn mới.

James Bond: Chọn ngôi sao hay người tạo ra một huyền thoại mới?

Điều khiến quyết định tuyển chọn Pattinson trở nên đặc biệt nằm ở vị thế của anh tại Hollywood. Trước đây, James Bond thường là bệ phóng đưa những diễn viên chưa thực sự nổi tiếng toàn cầu trở thành biểu tượng điện ảnh. Trong khi đó, Pattinson đã có hàng chục năm hoạt động, sở hữu lượng người hâm mộ quốc tế và từng đảm nhận nhiều nhân vật nổi tiếng.

Màn hình tại quảng trường Piccadilly Circus hiển thị thông báo nam diễn viên người Anh Robert Pattinson sẽ trở thành James Bond tiếp theo trong bộ phim sắp tới của hãng Amazon MGM Studios ẢNH: REUTERS

Trong bài bình luận đăng ngày 17.11, Variety qua cây bút Guy Lodge đặt câu hỏi liệu nhà sản xuất có đang chọn một phương án quá an toàn. Theo tác giả, Bond vốn là vai diễn có khả năng tạo nên ngôi sao mới, thay vì trao cho một người đã nổi tiếng toàn cầu. Việc lựa chọn Pattinson khiến thương hiệu bước vào một lãnh địa chưa từng có tiền lệ.

Guy Lodge thừa nhận Pattinson có ngoại hình phù hợp, khả năng thể hiện sự lịch lãm, lạnh lùng và sức hút cần thiết của một điệp viên. Tuy nhiên, cây bút này cũng băn khoăn liệu khuôn mẫu James Bond có đủ không gian để khai thác những nét diễn xuất dị biệt, nổi loạn vốn làm nên sức hấp dẫn riêng của tài tử.

Trên NPR, nhà phê bình Glen Weldon cũng có động thái đáng chú ý. Trong chương trình phát sóng ngày 16.11, ông nhận xét Pattinson giống một diễn viên chuyên trị những nhân vật đặc biệt nhưng lại sở hữu gương mặt của một nam chính Hollywood điển hình. Weldon thậm chí cho rằng tài tử có thể phù hợp với vai phản diện của James Bond hơn là chính điệp viên 007.

Robert Pattinson được kỳ vọng mang đến diện mạo mới cho điệp viên 007 dưới bàn tay đạo diễn Denis Villeneuve ẢNH: REUTERS

Một vấn đề khác khiến khán giả quan tâm là Pattinson hiện đồng thời đảm nhận vai Batman trong vũ trụ điện ảnh của đạo diễn Matt Reeves. Việc một diễn viên cùng lúc gắn với hai biểu tượng hành động lớn của văn hóa đại chúng khiến không ít người đặt câu hỏi về nguy cơ trùng lặp hình tượng. Theo thông tin Amazon công bố, Pattinson hiện đang tham gia quá trình sản xuất The Batman Part II, bên cạnh những dự án điện ảnh lớn khác.

Từ Sean Connery đến Daniel Craig: Ai cũng từng bị nghi ngờ khi nhận vai 007

Nhìn lại lịch sử hơn 60 năm, những tranh luận quanh Robert Pattinson không phải điều xa lạ. Trước anh, sáu diễn viên từng đảm nhận vai James Bond trong loạt phim điện ảnh chính thức gồm Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan và Daniel Craig.

Sean Connery từng không phải lựa chọn được tất cả mọi người ủng hộ khi mới được giới thiệu. Tuy nhiên, sau Dr. No (1962), ông nhanh chóng trở thành hình mẫu James Bond kinh điển.

George Lazenby chỉ xuất hiện trong một phần phim On Her Majesty's Secret Service (1969), trước khi Roger Moore tiếp quản vai diễn. Với phong thái hài hước, lịch lãm, Moore gắn bó với thương hiệu qua bảy bộ phim, trở thành một trong những James Bond có "nhiệm kỳ" dài nhất.

Timothy Dalton mang đến hình ảnh điệp viên nghiêm túc, gai góc và gần với nguyên tác của Ian Fleming hơn. Tuy nhiên, ông chỉ tham gia hai phần phim. Đến năm 1995, Pierce Brosnan xuất hiện trong GoldenEye, tạo nên một hình tượng Bond hào hoa, quyến rũ và được khán giả đón nhận rộng rãi.

Daniel Craig từng đối diện làn sóng phản đối khi được chọn làm James Bond trước khi trở thành một trong những 007 được yêu thích nhất ẢNH: REUTERS

Trường hợp gây tranh cãi đáng nhớ nhất trước Pattinson có lẽ là Daniel Craig. Khi được công bố năm 2005, nam diễn viên bị một bộ phận khán giả phản đối vì mái tóc vàng, ngoại hình không giống hình dung truyền thống về điệp viên 007. Thế nhưng, Casino Royale (2006) đã thay đổi hoàn toàn định kiến ấy. Craig sau đó trở thành một trong những James Bond được đánh giá cao nhất, với năm lần xuất hiện và dấu ấn đặc biệt qua Skyfall (2012).

Sự nghiệp của Pattinson cho thấy anh không đơn thuần là một ngôi sao bước ra từ phim thương mại. Sau thành công của Twilight, nam diễn viên chủ động tìm kiếm những vai diễn gai góc trong Good Time, The Lighthouse, Tenet và Mickey 17. Đặc biệt, màn hóa thân thành Batman giúp anh chứng minh khả năng gánh vác một biểu tượng văn hóa đại chúng mà vẫn giữ được dấu ấn cá nhân.

Ở chiều ngược lại, việc Denis Villeneuve ngồi ghế đạo diễn tạo thêm kỳ vọng về một James Bond có chiều sâu hình ảnh và tâm lý. Sự kết hợp giữa một đạo diễn nổi tiếng với phong cách điện ảnh giàu tính thị giác và một diễn viên có xu hướng lựa chọn những vai diễn khác biệt có thể là hướng đi đáng chờ đợi.

Tuy nhiên, James Bond không chỉ là một vai diễn mà còn là thương hiệu điện ảnh trị giá hàng tỉ USD, gắn với kỳ vọng của nhiều thế hệ khán giả. Robert Pattinson sẽ phải vượt qua cái bóng của Daniel Craig...