Robert Pattinson trở thành James Bond trong loạt phim mới của Amazon MGM Studios ẢNH: REUTERS

Tối 16.11 (giờ Việt Nam), hãng phim Amazon MGM Studios công bố Robert Pattinson chính thức trở thành James Bond thế hệ mới trong loạt phim sắp được sản xuất, do đạo diễn Denis Villeneuve cầm trịch. Thông tin này cũng chấm dứt những đồn đoán sôi nổi từ nhiều tháng qua về diễn viên trẻ sẽ đóng Điệp viên 007 trên màn ảnh rộng, sau khi tài tử Daniel Craig từ chia tay vai diễn mang tính biểu tượng này.

Trong một tuyên bố vừa được đăng tải, Robert Pattinson chia sẻ: "James Bond là một trong những nhân vật huyền thoại nhất trong lịch sử điện ảnh và được giao trọng trách đảm nhận vai 007 là vinh dự cả đời".

Tài tử bày tỏ lòng biết ơn đến đạo diễn Denis Villeneuve, đội ngũ sản xuất và nhân sự tại Amazon MGM Studios vì đã tin tưởng anh. "Nói rằng vai diễn này là giấc mơ thành hiện thực thì vẫn chưa đủ. Tôi không thể nào hào hứng hơn về màn hợp tác cũng công việc phía trước với đội ngũ tuyệt vời này", nam diễn viên đình đám bày tỏ thêm.

Đạo diễn Denis Villeneuve sẽ cùng Robert Pattinson tạo nên James Bond mới trên màn ảnh rộng ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, Robert Pattinson và đạo diễn Denis Villeneuve vừa có dịp hợp tác trong bom tấn Dune: Part Three (dự kiến ra rạp tháng 12.2026). Nhà làm phim bày tỏ sự hào hứng khi tiếp tục đồng hành cùng nam diễn viên trong dự án mới về James Bond. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến các diễn viên tài năng đã tham gia quá trình tuyển chọn, đồng thời nhấn mạnh dù đã gặp gỡ nhiều gương mặt xuất sắc, vai diễn 007 chỉ có một.

"Tôi rất vui mừng chào đón Robert Pattinson trong vai James Bond mới. Cậu ấy sở hữu tâm hồn vượt thời gian của 007, mang đến một làn gió đầy mới mẻ. Tôi rất nóng lòng được bắt đầu", đạo diễn Denis Villeneuve chia sẻ.

Bên cạnh Robert Pattinson trong vai James Bond và Denis Villeneuve trên ghế đạo diễn, dự án mới còn quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật của Hollywood. Hai nhà sản xuất là Amy Pascal (loạt phim Người Nhện) và David Heyman (loạt phim Harry Potter); Tanya Lapointe đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất điều hành, còn Steven Knight chấp bút kịch bản.

Những James Bond trên màn ảnh rộng

Daniel Craig với hình tượng James Bond trong phần phim cuối No Time to Die (2021) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM

Hình tượng James Bond lần đầu được đưa lên màn ảnh rộng vào năm 1962 với phần phim Dr. No do Sean Connery đóng chính. Qua hơn nửa thế kỷ, phim về Điệp viên 007 đã phát triển thành nhiều phiên bản khác nhau với các phần phim đã thu về hơn 7 tỉ USD ở phòng vé toàn cầu. Trước Robert Pattinson, khán giả quốc đã chứng kiến loạt tài tử: David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan… "tung hoành" trên màn ảnh với hình tượng James Bond.

Đáng chú ý, Daniel Craig là James Bond gần đây nhất, ngôi sao người Anh hóa thân thành chàng điệp viên siêu hạng, đào hoa này với 5 phần phim, bắt đầu với Casino Royale (2006) và kết thúc bằng No Time to Die (2021).

Theo Variety, No Time to Die cũng là bộ phim cuối cùng trong loạt phim James Bond được phát hành trước khi hai nhà sản xuất lâu năm của loạt phim là Michael G. Wilson và Barbara Broccoli bán quyền kiểm soát sáng tạo thương hiệu này cho Amazon MGM với giá 20 triệu USD.

Robert Pattinson là một trong những ngôi sao điện ảnh được săn đón nhất hiện nay ẢNH: REUTERS

Robert Pattinson sinh năm 1986 tại London (Anh) và đến nay đã có hơn 20 năm theo đuổi điện ảnh. "Nam thần" này nổi tiếng toàn cầu nhờ vai diễn chàng ma cà rồng Edward Cullen trong loạt phim Chạng Vạng (2008 - 2012). Bên cạnh tác phẩm đã làm nên thương hiệu, Robert Pattinson còn được biết đến với các bộ phim như: Good Time, The King, The Lighthouse, Waiting for the Barbarians, Tenet…

Có thể nói Robert Pattinson là ngôi sao điện ảnh được săn đón bậc nhất trong năm 2026. Năm qua, tài tử 40 tuổi liên tục duy trì sức nóng ngoài phòng vé với vai chính trong The Drama, Primetime, The Odyssey và sắp tới là Dune: Part Three.

Ngôi sao người Anh này cũng có kinh nghiệm với nhiều thương hiệu điện ảnh lớn, một yếu tố được đánh giá là cần thiết để dẫn dắt loạt phim mang tính biểu tượng như James Bond. Năm 2022, tài tử nổi gót loạt sao kỳ cựu trở thành Batman tiếp theo trên màn ảnh qua phim The Batman của Matt Reeves. Anh vẫn tiếp tục đóng chính ở phần 2 dự kiến ra rạp năm 2028.