Lộ diện ứng cử viên 'nặng ký' cho vai James Bond tiếp theo

Tuy nhiên, những nguồn tin thân cận với Taylor-Johnson cho biết anh chưa nhận được bất cứ lời mời nào. Khi xuất hiện trang bìa của tạp chí Rolling Stone UK, nam tài tử cũng từ chối thảo luận về vai James Bond tiềm năng của mình.

Nam diễn viên Aaron Taylor-Johnson Variety

Dẫu vậy, giới chuyên môn đang rất ủng hộ lựa chọn và quyết định này nếu nó trở thành sự thật. Pierce Brosnan - người đã thủ vai 007 trong 4 phần phim GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough và Die Another Day gần đây đã chia sẻ rằng Aaron Taylor-Johnson "có đủ tố chất, tài năng và sức thu hút để đóng vai Bond.”

Trước đó, Brosnan và nam tài tử đã cùng xuất hiện trong bộ phim The Greatest vào năm 2009, khi họ đóng vai cha con. Brosnan cũng dành những lời khen ngợi có cánh cho Taylor-Johnson trong tác phẩm này.

Jonathan Pryce - người đóng nhân vật phản diện với "007" Brosnan trong phim Tomorrow Never Dies - cũng lên tiếng ủng hộ Taylor-Johnson. Trong một cuộc phỏng vấn, Pryce bày tỏ: "Cậu ấy là một diễn viên tuyệt vời. Bởi vì đã từng thủ vai siêu anh hùng trong loạt phim hành động phi thường, nên James Bond sẽ là lựa chọn không tồi cho Taylor-Johnson".

George Lazenby - người đóng vai Bond trong phần On Her Majesty's Secret Service ra mắt vào năm 1969 - cũng nói với TMZ rằng ông tin Taylor-Johnson “có thể xử lý các pha nguy hiểm và quyến rũ tất cả các quý cô trong bộ vest của mình”. Anh cho biết thêm bản thân rất sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nam diễn viên, nếu những đồn đoán trên trở thành sự thật.

Về phía Taylor-Johnson, chia sẻ với báo giới, anh không khẳng định nhưng cũng nói rằng bản thân "không cảm thấy cần phải có một tương lai được vạch sẵn cho mình". Anh tự tin nói "bất cứ vai nào được giao cho tôi, tôi đều có thể làm tốt hơn nữa”.

Aaron Taylor-Johnson trong phim hành động Bullet Train đóng cặp cùng Brad Pitt Variety

Taylor-Johnson cho rằng mình “không nhất thiết muốn… đóng hết phim hành động này đến phim hành động khác”, để nó trở thành “thương hiệu” của mình.

"Nhiệm kỳ" Bond của Daniel Craig kết thúc sau 5 bộ phim với No Time to Die năm 2021. Những cái tên được đồn đoán sẽ tiếp quản nhân vật này ngoài Taylor-Johnson cũng có Tom Hardy, Tom Hiddleston, James Norton, Regé-Jean Page và Idris Elba.