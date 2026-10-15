Vai diễn mới nhất của Daniel Craig sau khi rời thương hiệu 'Điệp viên 007'

Daniel Craig trở lại màn ảnh với vai pháp sư

Hết đóng vai điệp viên, thám tử, Daniel Craig "biến hóa" thành pháp sư trong phim điện ảnh mới nhất - Narnia: The Magician's Nephew ẢNH: GALAXY STUDIO CUNG CẤP

Ngày 14.10, trailer chính thức của Narnia: The Magician's Nephew (tựa Việt: Narnia: Cháu trai pháp sư) được phát hành tại Việt Nam, gây chú ý với sự xuất hiện của Daniel Craig cùng câu chuyện kỳ ảo về Narnia. Khác với hình tượng lịch lãm, nam tính cùng những pha hành động đỉnh cao trong loạt phim James Bond đã làm nên thương hiệu của mình, tài tử người Anh lần này hóa thân thành Andrew Ketterley, nhà bác học kiêm pháp sư kỳ quặc khởi nguồn những sự kiện dẫn đến sự hình thành Narnia. Andrew mang màu sắc bí ẩn với những chiếc nhẫn ma thuật có khả năng đưa con người đến các thế giới khác nhau. Nhân vật giữ vai trò quan trọng trong việc mở ra cuộc phiêu lưu kỳ ảo của hai đứa trẻ Digory và Polly.

Tạo hình pháp sư cùng thế giới kỳ ảo của Narnia: The Magician's Nephew khiến nhiều khán giả kỳ vọng vai diễn sẽ mang đến một góc nhìn khác về Daniel Craig, khi nam diễn viên rời xa những màn đấu súng nghẹt thở để bước vào thế giới của phép thuật và trí tưởng tượng.

Mở ra câu chuyện về nguồn gốc Narnia

Khu rừng giữa các thế giới được tái hiện trong Narnia: Cháu trai pháp sư ẢNH: GALAXY STUDIO CUNG CẤP

Thế giới kỳ bí trong phim gây ấn tượng qua nhiều phân cảnh vừa được nhà sản xuất "nhá hàng" ẢNH: GALAXY STUDIO CUNG CẤP

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của C. S. Lewis xuất bản năm 1955, Narnia: Cháu trai pháp sư kể về hành trình của Digory và Polly khi khám phá những chiếc nhẫn ma thuật của pháp sư Andrew Ketterley. Từ đó, cả hai bị cuốn vào chuyến phiêu lưu xuyên qua nhiều thế giới, dẫn đến biến cố khi Digory vô tình đánh thức Jadis, hay phù thủy Trắng.

Bên cạnh màn xuất hiện của Daniel Craig, trailer gây ấn tượng với khu rừng kỳ bí kết nối hàng trăm thế giới, những cuộc truy đuổi nghẹt thở và sự xuất hiện đầy quyền năng của sư tử Aslan với khoảnh khắc cất tiếng hát, dùng phép thuật kiến tạo vùng đất Narnia rực rỡ sự sống... Bộ phim được nhiều người hâm mộ mong chờ sẽ mang đến góc nhìn mới về nguồn gốc vương quốc kỳ ảo từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.

Ngoài Daniel Craig trong vai pháp sư Andrew Ketterley, Narnia: Cháu trai pháp sư còn gây chú ý khi có sự tham gia của minh tinh huyền thoại Meryl Streep trong vai trò lồng tiếng cho sư tử Aslan. Phim cũng quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng: Emma Mackey, Carey Mulligan, Ciarán Hinds, Kobna Holdbrook Smith, Denise Gough, Susan Wokoma...

Sự xuất hiện của Daniel Craig là tâm điểm chú ý của bộ phim ẢNH: GALAXY STUDIO CUNG CẤP

Đứng sau dự án là Greta Gerwig, nhà làm phim từng nhận bốn đề cử Oscar, đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm biên kịch. Chia sẻ về dự án, Gerwig cho biết Narnia: Cháu trai pháp sư là tác phẩm gắn bó với tuổi thơ và khơi dậy niềm tin của cô vào phép thuật, những thế giới ẩn giấu cùng các cuộc phiêu lưu kỳ diệu. Đặc biệt, ý tưởng về sư tử Aslan dùng tiếng hát để khai sinh Narnia đã để lại dấu ấn sâu sắc trong cô, trở thành nguồn cảm hứng khi đưa câu chuyện kinh điển lên màn ảnh rộng.

Từng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả, loạt phim Biên niên sử Narnia ghi dấu ấn qua ba phần điện ảnh Sư tử, phù thủy và Cái tủ áo (2005), Hoàng tử Caspian (2008) và Trên con tàu hướng tới bình minh (2010). Những cuộc phiêu lưu kỳ ảo cùng thế giới phép thuật đã đưa Narnia trở thành một thương hiệu quen thuộc với người yêu điện ảnh.

Với Narnia: Cháu trai pháp sư, phim là câu chuyện khởi nguyên hé lộ nguồn gốc Narnia, đồng thời đưa thế giới kỳ ảo này đến gần hơn với khán giả mới. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu ngày 12.2.2027.