Roblox kết hợp AI và DLSS để cải thiện đồ họa

Khải Minh
02/05/2026 07:08 GMT+7

Roblox đang phát triển công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) đồ họa và thử nghiệm tích hợp DLSS nhằm nâng chất lượng hình ảnh cho các game do cộng đồng tạo trên nền tảng.

Theo Wccftech, Roblox cho biết họ đang xây dựng các hệ thống AI có khả năng cải thiện chất lượng hình ảnh theo hướng tự động, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng thiết kế của từng nhà sáng tạo. Trên nền tảng này, phần lớn nội dung được tạo bởi người dùng (UGC), dẫn đến sự chênh lệch lớn về mức độ chi tiết và tính nhất quán của đồ họa giữa các trò chơi. Việc áp dụng AI được xem là cách để thu hẹp khoảng cách đó.

Theo các thông tin được công bố, Roblox đang hướng tới việc sử dụng AI để tái tạo hình ảnh với độ chi tiết cao hơn, thậm chí tiến gần phong cách đồ họa chân thực. Công nghệ này có thể tự động nâng cấp bề mặt vật thể, ánh sáng và môi trường, giúp các trò chơi đơn giản đạt chất lượng hình ảnh tốt hơn mà không cần chỉnh sửa thủ công quá nhiều.

Roblox thử nghiệm AI và công nghệ upscaling nhằm nâng chất lượng đồ họa hướng tới trải nghiệm hình ảnh tốt hơn

Song song, Roblox cũng thử nghiệm tích hợp DLSS - công nghệ dựng hình bằng AI giúp tăng hiệu năng bằng cách render ở độ phân giải thấp rồi nâng cấp lên mức cao hơn. Việc kết hợp DLSS không chỉ cải thiện tốc độ khung hình mà còn giúp các thiết bị phổ thông vẫn có thể chạy các trải nghiệm đồ họa phức tạp hơn. Đây là yếu tố quan trọng với Roblox, khi nền tảng này phục vụ lượng lớn người chơi trên nhiều cấu hình khác nhau.

Ngoài ra, Roblox được cho là đang nghiên cứu các hướng phát triển engine đồ họa mới, nơi AI đóng vai trò trung tâm trong quá trình dựng hình. Điều này có thể mở ra khả năng xây dựng thế giới ảo với mức độ chi tiết cao hơn, đồng thời giữ chi phí phát triển ở mức thấp cho cộng đồng sáng tạo.

Động thái trên phản ánh chiến lược dài hạn của Roblox trong việc nâng chất lượng toàn bộ hệ sinh thái, thay vì chỉ tập trung vào một số sản phẩm riêng lẻ. Nếu các công nghệ này được triển khai rộng rãi, trải nghiệm hình ảnh trên nền tảng có thể được cải thiện đồng đều, trong khi rào cản kỹ thuật đối với nhà phát triển vẫn được giữ ở mức thấp.

Roblox vô hiệu hóa chức năng chat, siết chặt kiểm soát người dùng nhỏ tuổi

Roblox triển khai tài khoản theo độ tuổi, đồng thời hạn chế chat với trẻ nhỏ nhằm tăng an toàn, trong bối cảnh nền tảng chịu nhiều áp lực bảo vệ người dùng.

