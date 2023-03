Theo Engadget, RoboCop: Rogue City sẽ đến với người chơi muộn hơn một chút so với dự kiến. Trong buổi stream Nacon Connect, nhà phát hành Nacon đã tiết lộ rằng trò chơi được phát triển bởi studio Teyon sẽ ra mắt vào tháng 9.2023 thay vì theo lịch trình cũ vào tháng 6.

Đi cùng với thông báo trì hoãn là một đoạn trailer mới của trò chơi. Đoạn video cho thấy nhân vật chính RoboCop đang tìm kiếm thông tin trước khi đột kích vào một tầng hầm ẩn chứa các hoạt động buôn bán ma túy. Đoạn trailer mới đã mang đến nhiều hình ảnh đấu súng bạo lực quen thuộc của các bộ phim về RoboCop.

RoboCop: Rogue City dời lịch phát hành đến tháng 9 Teyon

Nhà phát triển Teyon không tiết lộ quá nhiều về cốt truyện của trò chơi sắp ra mắt, nhưng RoboCop: Rogue City sẽ kể câu chuyện dựa trên loạt phim gốc, với một cảnh sát người máy muốn dọn dẹp những con đường đầy rẫy tội phạm của Detroit. Trò chơi sẽ đến với các nền tảng như PlayStation 5, Xbox Series X/S và PC.

Buổi giới thiệu cũng mang đến một cái nhìn khác về The Lord of the Rings: Gollum, trò chơi từng dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm ngoái và Nacon vừa qua đã thông báo trì hoãn vô thời hạn. Hiện vẫn chưa có thời điểm chắc chắn về việc phát hành trò chơi, ban đầu nó dự kiến đến với người chơi vào năm 2021.