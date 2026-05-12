Robot hút bụi Roborock thiếu hệ thống làm nóng như quảng cáo?

Vụ việc bắt đầu từ một nghi vấn của người dùng được đăng trên nhóm cộng đồng sử dụng robot hút bụi, lau nhà tại Việt Nam. Theo đó, chủ sở hữu thiết bị cho biết sản phẩm được nhà sản xuất giới thiệu có tính năng giặt giẻ lau bằng nước nóng, tuy nhiên khi kiểm tra thực tế sau khi thiết bị làm sạch tại trạm sạc thì không cảm nhận được nhiệt độ. "Dù đã bật tính năng nhưng sau khi giặt giẻ xong thì không thấy nóng, cũng không thấy ấm lên. Khi gửi về hãng thì họ báo không lỗi nên trả lại", người này cho hay.

Bài viết đã nhận được nhiều bình luận, chia sẻ của cộng đồng, tuy nhiên biến mất không rõ lý do sau đó. Trên một số kênh mạng xã hội khác, thắc mắc tương tự cũng được chia sẻ. Một kỹ thuật viên cửa hàng kinh doanh robot hút bụi sau đó đăng tải video quá trình tháo mẫu robot hút bụi Roborock Qrevo Curv 2 Flow để kiểm chứng thông tin trên.

Robot hút bụi Roborock Qrevo Curv 2 Flow bị tố quảng cáo sai sự thật về tính năng làm sạch giẻ nhiệt độ cao Ảnh: TechReviewer

Theo người này, sản phẩm được đưa ra thử nghiệm là mẫu nguyên bản, còn trong chế độ bảo hành. Sau khi tháo trạm sạc, kỹ thuật viên chỉ thấy đường dẫn nước từ bình nước sạch qua một bơm tới van điện tử để chia thành 2 hướng khác nhau: một đường dẫn nước phục vụ quá trình giặt giẻ; đường còn lại cấp nước vào bình chứa nước sạch trên thân robot.

"Lối dẫn nước xuống giẻ lau không qua bộ làm nóng nào cả. Sau khi kiểm tra kỹ toàn bộ trạm sạc, tôi cũng không tìm thấy bộ phận làm nóng, chỉ có nước lạnh, dù có rất nhiều khoảng trống bên trong", kỹ thuật viên cho biết. Đồng thời, anh cũng cho rằng nếu người dùng thiết bị này không thấy giẻ lau của robot được làm nóng thì có thể không phải do lỗi, mà do "thiết bị này vốn không thể làm nóng nước giặt giẻ".

Thực hư việc robot hút bụi thiếu tính năng giặt giẻ bằng nước nóng

Liên quan đến vụ việc trên, nhiều website kinh doanh sản phẩm robot hút bụi Roborock Qrevo Curv 2 Flow đều đang chạy quảng cáo thông tin sản phẩm này có khả năng giặt giẻ bằng nước nóng 75 độ C, sấy khô giẻ bằng khí nóng 55 độ C.

Nội dung quảng cáo trên website trước khi bị thay đổi Ảnh chụp màn hình

Trên trang chủ của Roborock Việt Nam ở trước thời điểm xảy ra vụ tố cáo từ người dùng, sản phẩm được hãng giới thiệu có tính năng "giặt con lăn nhiệt độ cao 75 độ C". Cụ thể, Roborock cho biết trạm sạc của Qrevo Curv 2 Flow sử dụng nhiệt độ cao 75 độ C để "đánh bật vết bẩn cứng đầu". Tuy nhiên, sau khi bài chia sẻ cộng đồng bị xóa, website chính hãng cũng nhanh chóng thay đổi thông tin, chuyển nội dung trên thành "giặt con lăn bằng khí nóng 75 độ C". Ngoài ra, không có bất kỳ thông báo chính thức nào về vụ việc này.

Ở các trang quốc tế, tình trạng quảng cáo tính năng giặt giẻ bằng nước nóng, hoặc nói chung chung "giặt giẻ với nhiệt 75 độ C" cũng diễn ra. Trong đó, thông tin sử dụng nước nóng khá phổ biến, được nhiều kênh đánh giá quốc tế nhắc không ít lần.

Việc hãng âm thầm chỉnh sửa thông tin trên website chính thức cho thấy đã có sự sai sót trong quá trình quảng bá thông tin về sản phẩm trước khi tới tay người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nhiều website của các đơn vị kinh doanh sử dụng thông tin chính thức do Roborock đưa ra cũng rơi vào tình trạng "nhầm lẫn" tương tự khi những hệ thống này vẫn tiếp tục quảng cáo sản phẩm Roborock Qrevo Curv 2 Flow có tính năng "giặt giẻ bằng nước nóng 75 độ C".

Theo niêm yết từ hãng, Qrevo Curv 2 Flow có giá lên tới 22 triệu đồng, đưa sản phẩm này nằm trong phân khúc robot hút bụi cao cấp tại Việt Nam, nhưng lại thiếu đi tính năng giặt giẻ bằng nước nóng ngày càng phổ biến ngay cả ở những model thuộc phân khúc thấp hơn.