Thị trường robot hút bụi Việt Nam 'ngày càng nóng'

Thị trường robot hút bụi tăng trưởng hàng đầu khu vực

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt của thị trường thiết bị làm sạch tại Việt Nam. Trong khi mức tăng trưởng chung của khu vực Đông Nam Á duy trì ở mức 40%, doanh số bán lẻ robot hút bụi, vệ sinh tại Việt Nam đã ghi nhận con số kỷ lục: tăng trưởng hơn 70% chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025. Tổng giá trị thị trường ước tính đạt xấp xỉ 250 triệu USD vào cuối năm, chiếm tới 24,51% tổng giá trị thị trường robot dịch vụ của cả vùng, theo báo cáo của Ken Research.

Sự bùng nổ không chỉ tập trung ở những đại đô thị như Hà Nội hay TP.HCM. Dữ liệu thương mại điện tử cho thấy một làn sóng tiêu dùng mới tại các tỉnh công nghiệp vệ tinh như Bình Dương (địa giới cũ - tăng 122,1%), Long An (nay là Tây Ninh, tăng 63,41%) và Hưng Yên (39,41%). Điều này chứng minh lối sống hiện đại và nhu cầu tự động hóa đã lan tỏa sâu rộng đến tầng lớp quản lý và lao động có thu nhập trung bình khá trở lên tại các khu kinh tế trọng điểm.

Robot hút bụi với nhiều trang bị, tính năng đang dần phổ biến trong các căn nhà Việt Ảnh: Anh Quân

Khác với giai đoạn sơ khởi khi người dùng ưu tiên các dòng máy giá rẻ, năm 2025 chứng kiến sự lên ngôi của những mẫu robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Phân khúc từ 10 đến 15 triệu đồng đang chiếm ưu thế với 53% thị phần, trong khi phân khúc cao cấp (trên 15 triệu đồng) cũng ghi nhận mức tăng trưởng 14,8%.

Người tiêu dùng Việt Nam hiện nay có những yêu cầu rất cụ thể: robot phải tích hợp hút và lau đồng thời, có trạm sạc tự động làm sạch giẻ bằng nước nóng, khả năng điều hướng thông minh... Nhờ sự phát triển của công nghệ, đây không còn là những lựa chọn xa xỉ mà đã trở thành "tiêu chuẩn vàng" để đáp ứng đặc thù kiến trúc nhà phố và chung cư tại Việt Nam.

Thị phần nhiều dư địa, "ông lớn" cũng nhảy vào

Cấu trúc cạnh tranh năm 2025 ghi nhận sự thống trị của các thương hiệu robot hút bụi đến từ Trung Quốc tại Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo GfK, những cái tên hàng đầu gồm Roborock, Ecovacs, Dreame, Xiaomi, Narwal hiện kiểm soát hơn 65% thị phần toàn cầu.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đào Hải Đăng - đại diện thương hiệu Ecovacs tại Việt Nam khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường năng động và tiềm năng bậc nhất khu vực. "Năm 2025, chúng tôi ghi nhận mức tăng trưởng doanh số gấp đôi so với năm 2024, với gần 70.000 sản phẩm được bán ra. Xu hướng 'tự động hóa sâu' đang trở thành tiêu chuẩn mới khi người dùng ngày càng khắt khe, ưu tiên các giải pháp tích hợp AI để giảm thiểu thao tác thủ công".

Dyson lần đầu mang robot hút bụi đến Việt Nam Ảnh: Anh Quân

Đồng quan điểm về dư địa phát triển, đại diện Dreame chia sẻ: "Thu nhập người dân tăng cùng tỷ lệ đô thị hóa cao đã thúc đẩy ngành hàng gia dụng tăng trưởng trên 10%/năm. Tại Việt Nam, nhóm dân số trẻ từ 18 đến 45 tuổi chiếm gần 60%. Đây là những người sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm chất lượng cao, thiết kế đẹp để hỗ trợ cuộc sống hiện đại. Chúng tôi tin rằng phân khúc robot hút bụi lau nhà cao cấp sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới".

Tiềm năng tăng trưởng không chỉ thể hiện qua những con số mà còn bởi sự xuất hiện của những nhãn hiệu gia nhập thị trường. Dyson (Anh) nổi tiếng bởi các sản phẩm ở phân khúc giá cao cấp mới đây cũng tuyên bố tham gia thị trường robot hút bụi, lau nhà tại Việt Nam với mẫu Spot+Srub Ai với mức giá niêm yết lên tới 35,99 triệu đồng, cao hàng đầu hiện nay. Hãng cũng bổ sung thêm Clean+Wash Hygiene vào dòng thiết bị làm sạch cầm tay vốn đang là thế mạnh của thương hiệu này.

Ngoài ra, một thương hiệu khác là MOVA (Trung Quốc) cũng rục rịch đưa sản phẩm gia nhập kệ hàng thiết bị gia dụng thông minh tại Việt Nam. Thương hiệu này chọn cách bắt đầu với các dòng robot hút bụi trải dài từ phân khúc tiêu chuẩn (gần 10 triệu đồng) tới cao cấp, trong đó model V50 Ultra có giá gần 20 triệu đồng, được xác định là model chủ lực.

Tuy nhiên, thị trường còn nhiều dư địa và tiềm năng không đồng nghĩa "miếng bánh" sẽ được chia cho tất cả những bên tham gia. Sự trỗi dậy của các "ông lớn" phương Đông với lợi thế về tốc độ nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng khả năng địa phương hóa ngôn ngữ (như tích hợp tiếng Việt) đã tạo ra sức ép lên các thương hiệu đến từ phương Tây. Minh chứng rõ nhất là việc iRobot, "tượng đài" một thời của Mỹ, đã phải nộp đơn phá sản vào cuối năm 2025 do không thể cạnh tranh về giá và tốc độ đổi mới công nghệ.