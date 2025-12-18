Thiết bị vệ sinh thông minh bước vào cuộc đua công nghệ sâu

Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất đang chạy đua tích hợp công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) và các giải pháp làm sạch chuyên sâu vào thiết bị vệ sinh thông minh như robot, máy hút bụi và lau sàn cầm tay... để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người dùng hiện đại.

Cụ thể, theo các báo cáo thị trường, quy mô ngành thiết bị vệ sinh toàn cầu đã đạt giá trị 47,22 tỉ USD trong năm 2024 và được dự báo sẽ chạm mốc 90 tỉ USD vào năm 2032. Đáng chú ý, phân khúc thiết bị vệ sinh thông minh đang trở thành động lực tăng trưởng chính khi ghi nhận mức tăng hơn 20,5% chỉ trong quý 2/2025 so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi tiêu dùng khi khách hàng chuyển từ việc sử dụng các công cụ vệ sinh cơ bản sang thiết bị công nghệ cao, tự động hóa và đa năng.

Máy hút bụi lau sàn thông minh có khả năng tự phun bọt đánh vết bẩn, hỗ trợ làm sạch tối ưu hơn so với việc dùng nước tẩy rửa thông thường Ảnh: Anh Quân

Tại thị trường Việt Nam, các tín hiệu gần đây cho thấy hai xu hướng phát triển chính đang định hình nhóm thiết bị vệ sinh thông minh. Một hướng tập trung vào việc tối ưu khả năng làm sạch trong những không gian sinh hoạt đặc thù, điển hình như gia đình có thú cưng, nơi các vấn đề về mùi, vi khuẩn và lông rụng, đòi hỏi giải pháp xử lý chuyên sâu hơn. Hướng còn lại là cải thiện hiệu quả làm sạch tại những khu vực khó tiếp cận như sát chân tường, góc nhà hay các khe hẹp, vốn là hạn chế phổ biến của nhiều thiết bị thế hệ cũ.

Trong năm 2025, nhiều thương hiệu lớn như Roborock, Ecovacs, Xiaomi và Samsung đều mở rộng danh mục robot hút bụi và máy hút bụi lau sàn, tập trung vào khả năng tự động hóa và tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm giảm bớt thao tác thủ công cho người dùng. Một số hãng ưu tiên phát triển công nghệ điều hướng và lập bản đồ chi tiết, trong khi các hãng khác nhấn mạnh vào lực hút mạnh, độ bền thiết bị hoặc khả năng kết nối trong hệ sinh thái nhà thông minh.

Sự khác biệt trong cách tiếp cận cho thấy thị trường đã chuyển sang giai đoạn cạnh tranh chiều sâu, nơi yếu tố công nghệ và trải nghiệm thực tế đóng vai trò quyết định hơn giá bán. Dreame gần đây giới thiệu tại Việt Nam mẫu máy hút bụi lau sàn H15 Pro FoamWash, hướng tới nhu cầu làm sạch chuyên sâu trong môi trường có thú cưng, sử dụng công nghệ phun bọt kết hợp với lực hút lớn để xử lý đồng thời vết bẩn, mùi và vi khuẩn, thay vì chỉ làm sạch khô. Các cảm biến tích hợp cho phép thiết bị nhận biết mức độ bẩn trên bề mặt và điều chỉnh lượng dung dịch phù hợp, qua đó nâng cao hiệu quả làm sạch và hạn chế tiêu hao không cần thiết.

Ở phân khúc robot hút bụi tự động, mẫu Dreame L50 Ultra CE phản ánh xu hướng gia tăng cả năng lực phần cứng lẫn mức độ tự động hóa trong khi giữ giá thành ở mức tầm trung, dễ tiếp cận. Robot được trang bị lực hút cao nhằm xử lý bụi mịn và làm sạch thảm, đồng thời cải tiến cơ chế tay xoay và giẻ lau để tiếp cận tốt hơn các khu vực sát mép tường.

Nhìn chung trên thị trường robot hút bụi, các model tầm trung trở lên nay đa phần được trang bị hệ thống trạm sạc đi kèm đảm nhiệm nhiều công đoạn như giặt và sấy giẻ lau, thu gom rác và bổ sung nước, giúp giảm tối đa sự can thiệp của người dùng trong quá trình vận hành. Những trang bị này vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các mẫu thuộc dòng cao cấp, với mức giá trên 20 triệu đồng.

Thiết bị vệ sinh thông minh, điển hình như robot hút bụi, ngày càng tích hợp nhiều tiện ích và AI để tự hoạt động, không cần tới con người Ảnh: Anh Quân

Đại diện một thương hiệu robot hút bụi cho biết phân khúc robot hút bụi trong khoảng giá từ 10 đến 20 triệu đồng ngày càng được trang bị nhiều tính năng cao cấp và cũng là nhóm sản phẩm có sức tiêu thụ tốt tại Việt Nam, trong khi đó máy hút bụi lau sàn được ưa chuộng nằm ở phân khúc dưới 10 triệu đồng. Điều này phản ánh nhu cầu ngày càng cao đối với các thiết bị có khả năng làm sạch hiệu quả nhưng vẫn ở mức giá dễ tiếp cận.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các thiết bị vệ sinh thông minh cho thấy thị trường đang chuyển dịch từ cạnh tranh dựa trên chức năng cơ bản sang cạnh tranh bằng công nghệ và trải nghiệm sử dụng để mang lại thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Điều này đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các nhà sản xuất trong việc cân bằng giữa hiệu quả làm sạch, mức độ tự động hóa và sự phù hợp với nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, không phải mọi thương hiệu đều hưởng lợi từ động lực tăng trưởng trên. Ngày 14.12, iRobot - một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực robot hút bụi - đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại Mỹ. Sau hơn ba thập kỷ hoạt động và từng bán ra hơn 50 triệu robot Roomba kể từ khi thành lập năm 1990, iRobot bắt đầu suy giảm từ năm 2021 do ảnh hưởng của đứt gãy chuỗi cung ứng, doanh số đi xuống và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ có mức giá thấp hơn.