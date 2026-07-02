Robot Trung Quốc gây sốc khi khiến nhiều người ngỡ là người thật

Được sản xuất bởi công ty UBTech, robot mang tên U1 này có khung kim loại được bọc da mềm mại để trông như người thật, trang bị camera, cảm biến và micro thu âm. U1 được quảng cáo là robot hình người kích thước thật đầu tiên trên thế giới được sản xuất hàng loạt, với giá khởi điểm từ 119.800 nhân dân tệ (khoảng 463,7 triệu đồng) cho phiên bản cơ bản và lên đến 990.000 nhân dân tệ (khoảng 3,83 tỉ đồng) cho phiên bản "Ultra".

Robot U1 được lập trình để đưa ra những lời nói an ủi và dần hiểu người dùng theo thời gian ẢNH: AFP

Michael Tam, người đứng đầu thương hiệu UWorld của UBTech, cho biết tại sự kiện ra mắt ở Thâm Quyến rằng: "Robot sinh học của chúng tôi có thể đồng hành cùng bạn suốt đời. Nó sẽ không bao giờ phản bội bạn, luôn trung thành và yêu thương bạn vô điều kiện". Người sử dụng có thể tùy chỉnh ngoại hình của robot để giống với người thân yêu hoặc nhân vật yêu thích.

Đối tượng chính của robot U1

Theo thông tin từ UBTech, robot U1 có khả năng giao tiếp thông qua trí tuệ nhân tạo (AI), giúp robot hiểu và phản ứng với cảm xúc của người dùng, từ đó cung cấp sự hỗ trợ tinh thần. Robot U1 chủ yếu nhắm đến người độc thân và người cao tuổi - một thị trường lớn tại Trung Quốc với khoảng 120 triệu người độc thân và 320 triệu người trên 60 tuổi.

Dòng robot U1 có nhiều phiên bản khác nhau, dao động khoảng từ 463 triệu đồng đến gần 4 tỉ đồng ẢNH: AFP

UBTech cho biết đã nhận được hơn 13.300 đơn đặt trước cho robot U1 và công ty dự kiến việc giao hàng bắt đầu vào tháng 9 tới. Mặc dù U1 không thể làm việc nhà hay nấu ăn, nhưng nó có thể thảo luận về các mối quan tâm hằng ngày, nhắc nhở người dùng uống thuốc và thậm chí đề xuất các hoạt động giải trí như xem World Cup.

Ngành công nghiệp robot đang phát triển mạnh mẽ, với Trung Quốc dẫn đầu trong việc sản xuất robot hình người. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng robot đồng hành cần phải vượt qua các bài kiểm tra để trở nên chấp nhận được về mặt cảm xúc và vật lý. UBTech cam kết chính sách bảo mật dữ liệu người dùng và không sử dụng thông tin này để huấn luyện các mô hình AI khác.

Với sự phát triển của công nghệ, robot đồng hành như U1 có thể trở thành một phần quan trọng trong việc giảm bớt nỗi cô đơn, đặc biệt trong cộng đồng người cao tuổi.