Rốc két bắn từ Iraq nhắm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Syria

Vụ tấn công diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani trở về từ chuyến thăm Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington D.C. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên nói có nhiều hơn 5 quả rốc két được phóng tới căn cứ Mỹ ở Syria.

Một nhóm trên ứng dụng nhắn tin Telegram thân với nhóm vũ trang Kataib Hezbollah nói rằng nhóm thân Iran này quyết định khởi động lại các cuộc tấn công vào mục tiêu quân sự Mỹ kể từ khi ngừng bắn vào đầu tháng 2, sau khi nhận thấy chuyến thăm của ông al-Sudani không có nhiều tiến triển trong đàm phán nhằm đạt thỏa thuận quân đội Mỹ rút khỏi nước này. Một nhóm Telegram khác có tên Sabreen News cho biết hiện chưa có tuyên bố chính thức từ nhóm Kataib Hezbollah.

The Guardian dẫn tuyên bố từ lực lượng an ninh Iraq cáo buộc "các phần tử ngoài vòng pháp luật đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ của liên minh quốc tế bằng tên lửa ở trung tâm lãnh thổ Syria", xảy ra vào khoảng 21 giờ 50 ngày 21.4 (giờ địa phương). Cũng trong tuyên bố, lực lượng an ninh Iraq nói đã phát hiện và đốt cháy chiếc xe được sử dụng cho cuộc tấn công.

Vụ nổ ở căn cứ quân sự tại Iraq ngày 20.4 CHỤP MÀN HÌNH CNN

Reuters dẫn hai nguồn tin an ninh và một sĩ quan quân đội cấp cao cho biết một chiếc xe tải mang bệ phóng tên lửa cố định đã đậu ở Zummar, một thị trấn ở biên giới với Syria. Quan chức quân đội cho biết chiếc xe tải bốc cháy được cho là do một vụ nổ từ một rốc két chưa được bắn, cùng thời điểm máy bay chiến đấu xuất hiện trên bầu trời. Một quan chức khác cho hay nguyên nhân ban đầu chiếc xe bị phá hủy là do bị không kích.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ thông tin máy bay chiến đấu của liên quân đã phá hủy một bệ phóng nhằm tự vệ, sau khi có báo cáo về một vụ phóng rốc két bất thành gần căn cứ liên quân ở Syria, nói thêm không có binh sĩ Mỹ nào bị thương.

Cuộc tấn công xảy ra sau một vụ nổ lớn tại một căn cứ quân sự của Lực lượng huy động nhân dân Iraq (PMF) vào sáng sớm 20.4 đã khiến một thành viên PMF thiệt mạng. Lực lượng này ban đầu là một nhóm các phe phái vũ trang, trong đó có nhiều phe thân cận với Iran, sau này được chính quyền Iraq công nhận là lực lượng an ninh chính thức.

Chỉ huy PMF cho biết đây là một cuộc tấn công trong khi quân đội Iraq nói đang điều tra và lúc đó không có máy bay chiến đấu nào trên bầu trời. Quân đội Mỹ bác những cáo buộc tấn công căn cứ này.

Mỹ có khoảng 2.500 binh sĩ đóng ở Iraq và gần 900 binh sĩ dọc biên giới Syria trong khuôn khổ liên minh quốc tế được thành lập vào năm 2014 để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.