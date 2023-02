Nick Cave phân tích một ca khúc do phần mềm ChatGPT sản xuất "được viết theo phong cách của Nick Cave", gọi đó là "nhảm nhí" và "một sự chế nhạo kỳ cục về con người".

Theo tờ The Guardian, viết trong bản tin đăng trên trang Red Hand Files vào giữa tháng 1.2023, Nick Cave đã trả lời một người hâm mộ tên là Mark ở New Zealand. Anh này gửi cho nam rocker một bài hát do ChatGPT viết. Trí tuệ nhân tạo - có thể được định hướng để bắt chước phong cách của những cá nhân cụ thể - được Mark sử dụng để tạo ra một bài hát "theo phong cách của Nick Cave".

Nick Cave cho biết ông không “cảm thấy hứng thú với công nghệ này” khi trả lời về bài hát do ChatGPT AI tạo ra The Guardian

Tràn ngập hình ảnh đen tối, bài hát của ChatGPT có đoạn điệp khúc: "Tôi là tội nhân, tôi là thánh nhân/Tôi là bóng tối, tôi là ánh sáng/Tôi là thợ săn, tôi là con mồi/Tôi là ác quỷ, tôi là vị cứu tinh".

Nick Cave đã viết lại cho Mark, nói rằng "hàng chục" người hâm mộ, "hầu hết đều xôn xao với kiểu kinh sợ thuật toán", đã gửi cho ông những bài hát do ChatGPT sản xuất.

"Có thể nói rằng, tôi không cảm thấy hứng thú với công nghệ này", Nick viết. "Tôi hiểu rằng ChatGPT đang ở giai đoạn sơ khai nhưng có lẽ đó là nỗi kinh hoàng mới nổi của AI - trí tuệ nhân tạo. Ai cũng biết rằng nó không bao giờ đứng mãi ở giai đoạn sơ khai, mà sẽ luôn phải tiến xa hơn và luôn hướng về phía trước, luôn nhanh hơn. Nó không bao giờ có thể bị đảo ngược, hoặc làm chậm lại, vì sẽ đưa chúng ta tới một tương lai không tưởng, có thể, hoặc sự hủy diệt hoàn toàn của chúng ta. Ai có thể nói được tương lai? Dù sao đánh giá bài này 'theo phong cách của Nick Cave' thì thấy nó không tốt lắm đâu Mark ạ. Bài hát này dở tệ".

Rocker gọi ChatGPT là một bài tập về nạn "sao chép như một trò hề". Ông nhận định tiếp: "Viết một bài hát hay không phải là bắt chước, hay sao chép, hay chế nhạo, mà ngược lại. Đó là một hành động tự sát, phá hủy tất cả những gì một người đã cố gắng tạo ra trong quá khứ. Chính những cuộc ra đi đầy nguy hiểm, thót tim trong sáng tạo mới đưa người nghệ sĩ vượt qua giới hạn những gì họ nhận ra là bản thân họ đã biết.

Đây là một phần của cuộc đấu tranh sáng tạo đích thực trước khi phát minh ra một thứ độc đáo có giá trị thực tế; đó là cuộc đối đầu nghẹt thở với tính dễ bị tổn thương, sự nguy hiểm của con người, sự nhỏ bé của con người, đọ sức với cảm giác khám phá bất ngờ gây sốc; chính hành động nghệ thuật cứu độ đã lay động trái tim người nghe, ở đó người nghe nhận ra hoạt động bên trong của ca khúc là máu của chính họ, sự đấu tranh của chính họ, nỗi đau của chính họ".

ChatGPT thuộc sở hữu của công ty OpenAI do Microsoft hậu thuẫn The Guardian

Nick Cave (66 tuổi) đang viết các bài hát cho album mới. Ông là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhà biên kịch, nhà soạn nhạc và diễn viên người Úc. Được biết đến với giọng nam trung và là người đứng đầu ban nhạc rock Nick Cave and the Bad Seeds, âm nhạc của Cave được đặc trưng bởi cường độ cảm xúc, nhiều ảnh hưởng cùng nỗi ám ảnh trữ tình về cái chết, tôn giáo, tình yêu, bạo lực.

Ông nói thêm: "Nghe có vẻ như tôi đang coi tất cả những điều này hơi quá cá nhân, nhưng tôi là một nhạc sĩ đang tham gia sáng tác ca khúc. Đó là một công việc kinh doanh máu lửa, ngay tại bàn làm việc của tôi, đòi hỏi tôi phải có một chút gì đó để khởi xướng ý tưởng mới mẻ. Nó đòi hỏi tính người của tôi rất cao".

Ông cảm ơn Mark với nhận xét: "Với tất cả tình yêu và sự tôn trọng, bài hát này thật nhảm nhí, một sự chế giễu lố bịch về con người và tôi không hề thích nó".

Album phòng thu trước của Cave là Ghosteen cho nhóm Nick Cave and the Bad Seeds ra mắt vào năm 2019. Gần đây, ông đã đưa ra một bản cập nhật album mới.

ChatGPT đã và đang gây báo động cho các tổ chức giáo dục về khả năng trốn tránh các công cụ nhằm phát hiện đạo văn. Một giảng viên tại Đại học Deakin ở Úc tiết lộ rằng ChatGPT được phát hiện trong gần 1/5 số bài luận của sinh viên, làm dấy lên lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng rộng rãi để gian lận trong các kỳ thi.