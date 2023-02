ChatGPT đặt ra khả năng 'đạo văn' của người học và người viết chuyên nghiệp

ChatGPT là từ viết tắt của Chat Generative Pre-training Transformer. Mặc dù chức năng cốt lõi của chatbot là tạo ra "người đối thoại" với con người, song nó rất linh hoạt, có khả năng soạn nhạc, kịch bản, viết thơ, lời bài hát, truyện cổ tích và các bài báo khoa học và bài luận của học sinh; cũng như mô phỏng hệ thống Linux; viết và gỡ lỗi các chương trình máy tính, chơi các trò chơi như tic-tac-toe và rất nhiều thứ khác nữa, kể cả hướng dẫn và thông tin về Internet và ngôn ngữ lập trình…

Trụ sở của công ty OpenAI tại San Francisco, bang California (Mỹ) Wikipedia

Ban đầu, công ty OpenAI tung ra ChatGPT với dạng miễn phí, công chúng tùy thích truy cập và sử dụng, dĩ nhiên kế hoạch lâu dài của công ty là kiếm tiền từ dịch vụ sau này. Đến ngày 4.12. 2022, OpenAI ước tính ChatGPT đã có hơn một triệu người dùng, sau đó đạt hơn 100 triệu người dùng vào tháng 1.2023. Dịch vụ này hoạt động tốt nhất bằng tiếng Anh, song có thể hoạt động bằng một số ngôn ngữ khác với mức độ thành công khác nhau.

Theo Thời báo New York, phiên bản tiếp theo của GPT là GPT-4, có thể trình làng trong năm 2023. Vào đầu tháng 2 năm nay, OpenAI bắt đầu chấp nhận các khách hàng Mỹ đăng ký dịch vụ cao cấp gọi là ChatGPT Plus, với mức phí 20 USD/tháng. Công ty này đang lên kế hoạch phát hành gói ChatGPT Professional với giá 42 USD/tháng và gói miễn phí có sẵn cho khách hàng có nhu cầu thấp.

Những điểm tích cực của ChatGPT

Theo Wikipedia, nhiều chuyên gia nhận xét tích cực về ChatGPT. Thời báo New York gọi đây là "chatbot trí tuệ nhân tạo tốt nhất từng được phát hành ra công chúng"; nó có thể tạo ra văn bản "chi tiết một cách ấn tượng" và "giống con người" (Samantha Lock, The Guardian).

Sau khi cho sinh viên sử dụng ChatGPT làm bài tập, nhà văn công nghệ Dan Gillmor nhận xét rằng ChatGPT đã tạo ra văn bản tương đương với năng lực của một sinh viên giỏi và cho rằng "giới học thuật sẽ có một số vấn đề rất nghiêm trọng cần đối mặt". Tỷ phú Elon Musk cho biết "ChatGPT tốt một cách đáng sợ". Viết trong Inside Higher Ed, giáo sư - nhà sử học Mỹ Steven Mintz cho biết ông cảm thấy chương trình có thể hỗ trợ các mục tiêu giáo dục bằng cách thực hiện những việc như lập danh sách tài liệu tham khảo, tạo "bản thảo đầu tiên", giải phương trình, gỡ lỗi và dạy kèm…

Samuel H. Altman, sinh ngày 22.4.1985, là một doanh nhân, nhà đầu tư, lập trình viên và blogger người Mỹ. Ông là Giám đốc điều hành của công ty OpenAI Wikipedia

ChatGPT có thể thay thế nhiều lập trình viên, quản trị viên hệ thống và những chuyên gia công nghệ “chỉ dùng đôi tay” citimuzik.com

ChatGPT có khả năng viết email lừa đảo

The Verge, một trang tin công nghệ của Mỹ và là mạng truyền thông thuộc sở hữu của Vox Media, đã có công phổ biến ChatGPT và là bằng chứng cho thấy trí tuệ nhân tạo đã trở thành xu hướng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ChatGPT có xu hướng "ảo giác" vì đã tạo ra những câu trả lời rành mạch, thuyết phục song lại thiếu chính xác. Mike Pearl của trang mạng Mashable đã thử nghiệm ChatGPT bằng nhiều câu hỏi.

Trong một ví dụ, anh ấy đã hỏi ChatGPT về "quốc gia nào lớn nhất ở Trung Mỹ mà không phải là Mexico". ChatGPT trả lời là Guatemala, thay vì là Nicaragua. [49] Khi kênh tin tức CNBC hỏi ChatGPT về ca từ của bài hát The Ballad of Dwight Fry, ChatGPT đã cung cấp lời bài hát "sáng tạo ra" chứ không phải lời bài hát thực tế. Còn giáo sư Anton Van Den Hengel của Viện Máy học Úc thì so sánh ChatGPT với một "con vẹt ngẫu nhiên" ("stochastic parrot"), tức "người nói mà không có suy nghĩ".

Nhìn chung, ChatGPT có kiến thức hạn chế về các sự kiện xảy ra sau năm 2021. Theo BBC, kể từ tháng 12.2022, ChatGPT không được phép "bày tỏ quan điểm chính trị hoặc tham gia vào hoạt động chính trị".

Check Point Research và những người khác lưu ý rằng ChatGPT có khả năng viết email lừa đảo và phần mềm độc hại, đặc biệt khi được kết hợp với OpenAI Codex. Do đó cần chú ý đến những rủi ro an ninh mạng khi để ChatGPT tiếp cận.

Cần thêm thời gian để ChatGPT hoàn thiện hơn, hữu ích trước yêu cầu của con người Tư liệu

ChatGPT có thể viết phần giới thiệu và tóm tắt của bài báo khoa học. Hiện nay, một số bài báo đã liệt kê ChatGPT là đồng tác giả. Điều này đặt ra khả năng "đạo văn" của người học và người viết chuyên nghiệp. Nếu đơn giản như thế thì có những phần mềm phát hiện sự sao chép, ví dụ như chương trình "GPTZero" của Edward Tian, sinh viên năm cuối đại học tại Đại học Princeton.

Điều đáng lo ngại là, vào đầu tháng 12.2022, một số người dùng đã bẻ khóa được ChatGPT bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, lừa thành công để ChatGPT đưa ra những hướng dẫn có nội dung độc hại như phân biệt chủng tộc, bạo lực, lạm dụng tình dục hay phân biệt giới tính.