ROG Day Season 3 - Ngày hội độc đáo dành cho game thủ

Đây cũng là một trong những sự kiện thường niên của ROG, thu hút hơn 1.000 người tham dự, bao gồm cộng đồng game thủ, giới công nghệ và các KOL tham gia sự kiện này tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân, TP.HCM.

ROG Day Season 3 - Where TrueFans Rise nhận được sự quan tâm của nhiều game thủ

Ảnh: T.L



Hành trình phát triển của ROG từ năm 2006 đến nay được ghi nhận qua hàng loạt sản phẩm công nghệ nổi bật. Những thiết bị tạo dấu ấn như ROG GX700 - laptop gaming đầu tiên tích hợp tản nhiệt nước, ROG Mothership với thiết kế độc đáo dạng đứng, hay ROG Zephyrus Duo 16 - laptop gaming hai màn hình, ROG Flow Z13 - gaming tablet mạnh mẽ, giúp ROG tạo ấn tượng mạnh mẽ trên thị trường công nghệ.

Trong năm 2024, ASUS ROG tiếp tục ra mắt các sản phẩm mới như ROG Strix SCAR 18, ROG Zephyrus G14/G16 và TUF Gaming A14, với mục tiêu nâng cao trải nghiệm của người dùng ở cả phân khúc cao cấp lẫn phổ thông. Đồng thời, ROG cũng phát triển hệ sinh thái công nghệ tích hợp, bao gồm phần cứng, thiết bị ngoại vi và các giải pháp như ROG Nebula Display và ROG Intelligent Cooling.

Ngoài ra ROG cũng mang tới cơ hội cho các game thủ kết nối với những đại sứ thương hiệu ở lĩnh vực âm nhạc và thời trang trên khắp thế giới như Alan Walker, Asa Butterfield, Troy Baker hay Steven Ogg.

Chương trình còn có sự tham gia của đội tuyển GAM Esports Ảnh: T.L



Tại ROG Day Season 3, các hoạt động tri ân đã tạo nên những điểm nhấn khó phai như Bức tường danh vọng - nơi TrueFan cùng nhau tham gia tạo dựng logo ROG hoàn chỉnh. Logo này vừa là biểu tượng của thương hiệu và biểu trưng cho sự gắn kết và tinh thần "For Those Who Dare" của cộng đồng ROG.

Sự kiện ROG Day Season 3 không chỉ là dịp giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới mà còn là cơ hội giao lưu giữa cộng đồng game thủ và các đại diện thương hiệu. Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của đội tuyển GAM Esports, mang đến những trận đấu giao hữu sôi động, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham dự.