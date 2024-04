Roger Federer dành cả chiều 29.4 cùng gia đình đến các điểm du lịch nổi tiếng ở Hội An

Chiều 29.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, cho hay ngành du lịch đã nắm được thông tin về tay vợt lừng danh người Thụy Sĩ Roger Federer cùng gia đình chọn Hội An là điểm nghỉ dưỡng khi đến Việt Nam.

Roger Federer cùng gia đình đang lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort The Nam Hai (tại P.Điện Dương, TX.Điện Bàn, giáp với TP.Hội An).

Huyền thoại quần vợt Roger Federer (phải) đến Hội An nghỉ dưỡng cùng gia đình LỆ THU

Ông Hồng cho hay, không thể cung cấp lịch trình tham quan cụ thể của tay vợt lừng danh Roger Federer cùng gia đình vì họ đi nghỉ dưỡng cá nhân, là quyền riêng tư của mỗi người nên phải giữ bí mật cho họ.

Trong khi đó, một nguồn tin Thanh Niên cho biết trong chiều nay 29.4, gia đình Roger Federer có chuyến tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ở TP.Hội An, trong đó có phố cổ Hội An.

Bình luận về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Hồng cho hay đây không phải là lần đầu tiên người nổi tiếng chọn Hội An làm điểm đến trong hành trình du lịch Việt Nam. Mới đây, Hội An cũng đã đón nhiều nhân vật nổi tiếng như các ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc, Đài Loan và ông Park Hang-seo, cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam …

Việc nhiều người nổi tiếng chọn đến với Hội An nghỉ dưỡng là một điều rất tốt, góp phần quảng bá thương hiệu du lịch Hội An riêng và Quảng Nam nói chung. Chủ trương của tỉnh Quảng Nam hiện nay vẫn tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững, trong đó ưu tiên bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.

Như Thanh Niên đã thông tin, trên trang Facebook cá nhân, chị Lệ Thu (một người hâm mộ may mắn được gặp Roger Federer tại TP.Hội An) đã đăng tải nhiều bức ảnh cựu số 1 làng banh nỉ Roger Federer đang đánh quần vợt tại một khách sạn 5 sao ở Hội An, nơi gia đình huyền thoại này đang lưu trú.

Chị Lệ Thu cho biết chị gặp gia đình Federer trong buổi ăn sáng và trên sân tập quần vợt tại khách sạn. Federer đến Hội An cùng vợ và 4 người con, họ rất thân thiện.

Ngoài ra, trên mạng xã hội cũng lan truyền một số bức ảnh Federer chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ trên sân quần vợt tại Hội An vào hôm qua 28.4.

Thông tin này đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới hâm mộ quần vợt tại Việt Nam. Bởi đây là lần đầu tiên tay vợt lừng danh người Thụy Sĩ cùng gia đình đến Việt Nam.